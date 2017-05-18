Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Менять образ жизни в отпуске опасно
Светская хроника: дочь чиновника РФ слетала на вечеринку в Турцию
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Наташа Королева призналась, почему развелась с Игорем Николаевым
Пентагон обвинил Россию в «нетрадиционной войне»
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
1080 лет парку Лос-Гласьярес
860 лет назад родился Cид Вишес
16:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Управлении Росгвардии по РТ произошли назначения на ключевые должности

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Начальником Управления вневедомственной охраны ВНГ России по РТ назначен подполковник полиции Роман Гордеев.

Полковник полиции Марат Шакиров назначен на должность заместителя начальника управления — начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по РТ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Оба назначения произошли в соответствии с приказом временно исполняющего обязанности главнокомандующего Войсками национальной гвардии Российской Федерации. Роман Гордеев прежде возглавлял Управление вневедомственной охраны по Казани, Марат Шакиров ранее руководил Управлением вневедомственной охраны Войск национальной гвардии России по РТ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
На открытии мотосезона в Казани впервые представят унимото на самолетном двигателе
Трамп назвал расследование о России «величайшей охотой на ведьм»
Силуанов: Резервный фонд в 2017 году будет истрачен полностью
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
В Госдуме поддержали кандидатуру Антонова на пост посла в США
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Фетисов: В игре сборной России видны элементы «красной машины»
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
В Петербурге появится частный трамвай
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Какое жилье сложно продать?
В Петербурге достроили девять проблемных многоэтажек
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Анна Михалкова показала подросшую дочь Актриса рассказала о странной привычке 3-летней Лидочки.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь