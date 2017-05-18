В Управлении Росгвардии по РТ произошли назначения на ключевые должности

Полковник полиции Марат Шакиров назначен на должность заместителя начальника управления — начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по РТ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Оба назначения произошли в соответствии с приказом временно исполняющего обязанности главнокомандующего Войсками национальной гвардии Российской Федерации. Роман Гордеев прежде возглавлял Управление вневедомственной охраны по Казани, Марат Шакиров ранее руководил Управлением вневедомственной охраны Войск национальной гвардии России по РТ.