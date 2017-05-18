В Управлении Росгвардии по РТ произошли назначения на ключевые должности
(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Начальником Управления вневедомственной охраны ВНГ России по РТ назначен подполковник полиции Роман Гордеев.
(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Начальником Управления вневедомственной охраны ВНГ России по РТ назначен подполковник полиции Роман Гордеев.
Полковник полиции Марат Шакиров назначен на должность заместителя начальника управления — начальника центра
Оба назначения произошли в соответствии с приказом временно исполняющего обязанности главнокомандующего Войсками национальной гвардии Российской Федерации. Роман Гордеев прежде возглавлял Управление вневедомственной охраны по Казани, Марат Шакиров ранее руководил Управлением вневедомственной охраны Войск национальной гвардии России по РТ.