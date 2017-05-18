Путин и Макрон провели первый телефонный разговор
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор со своим новым французским коллегой Эммануэлем Макроном.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор со своим новым французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Как сообщила
«Выражена обоюдная готовность развивать традиционно дружественные
Путин и Макрон подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия по урегулированию внутриукраинского кризиса в рамках «нормандского формата» на основе минских соглашений.
Стороны также обсудили возможность предстоящих личных контактов.