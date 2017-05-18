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15:31 (мск), источник: РИА Новости

Путин и Макрон провели первый телефонный разговор

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор со своим новым французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Источник: РИА Новости

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран договорились совместно работать по актуальным международным вопросам и выразили готовность развивать дружеские отношения.

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«Выражена обоюдная готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах», — говорится в сообщении.

Путин и Макрон подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия по урегулированию внутриукраинского кризиса в рамках «нормандского формата» на основе минских соглашений.

Стороны также обсудили возможность предстоящих личных контактов.

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