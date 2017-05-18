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15:47 (мск), источник: УНИАН

Законопроект о пенсионной реформе может быть внесен в Раду в июне

Национальный совет реформ на следующей неделе рассмотрит законопроект о пенсионной реформе, который в случае одобрения может быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады уже в июне.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства в четверг.

«Думаю, на следующей неделе Нацсовет реформ рассмотрит законопроект (о пенсионной реформе — УНИАН)… Он может быть одобрен, либо, например, отправлен на доработку правительством. Если его одобрят, то будет внесен в Раду уже в июне», — сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, пенсионная реформа, разработанная правительством, предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

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Законопроект о пенсионной реформе может быть внесен в Раду в июне
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