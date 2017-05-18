Законопроект о пенсионной реформе может быть внесен в Раду в июне

Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства в четверг.

«Думаю, на следующей неделе Нацсовет реформ рассмотрит законопроект (о пенсионной реформе — УНИАН)… Он может быть одобрен, либо, например, отправлен на доработку правительством. Если его одобрят, то будет внесен в Раду уже в июне», — сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, пенсионная реформа, разработанная правительством, предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.