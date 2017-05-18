Законопроект о пенсионной реформе может быть внесен в Раду в июне
Национальный совет реформ на следующей неделе рассмотрит законопроект о пенсионной реформе, который в случае одобрения может быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады уже в июне.
Национальный совет реформ на следующей неделе рассмотрит законопроект о пенсионной реформе, который в случае одобрения может быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады уже в июне.
Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства в четверг.
«Думаю, на следующей неделе Нацсовет реформ рассмотрит законопроект (о пенсионной реформе — УНИАН)… Он может быть одобрен, либо, например, отправлен на доработку правительством. Если его одобрят, то будет внесен в Раду уже в июне», — сказал Рева.
Как сообщал УНИАН, пенсионная реформа, разработанная правительством, предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.
Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.