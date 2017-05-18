Трамп назвал расследование о России «величайшей охотой на ведьм»

«Это величайшая охота на ведьм в отношении политика в истории Америки», — написал он в своем «Твиттере» спустя несколько часов после назначения министерством юстиции специального прокурора.

Оппозиция раскритиковала решение президента, обвинив его в попытке повлиять на расследование, которое на тот момент возглавлял Коми.

Требования назначить специального прокурора для расследования предполагаемого вмешательства России в избирательную кампанию в США и возможного сговора между сотрудниками штаба Трампа и Кремлем прозвучали после того, как 10 мая президент США уволил главу ФБР Джеймса Коми.

Этот пост занял Роберт Мюллер, возглавлявший Федеральное бюро расследований США с 2001 по 2013 год.

Трамп неоднократно называл все обвинения фальшивками, а само расследование — «фарсом на деньги налогоплательщиков».

Трамп неоднократно называл все обвинения фальшивками, а само расследование — «фарсом на деньги налогоплательщиков».

Накануне конгресс США потребовал от ФБР предоставить записи со встреч Трампа и Коми. Это произошло после публикации в газете New York Times, согласно которой президент США просил теперь уже бывшего главы ФБР замять историю со своим советником по нацбезопасности Майкла Флинна, которого подозревали в связях с Россией.

Позже Трамп уволил Флинна. По данным издания, Коми тщательно документировал все встречи и разговоры с президентом и на следующий день после своей отставки составил служебную записку о разговоре, публикации который и требуют конгрессмены.

В заявлении конгресса говорилось, что если такая записка действительно была, это ставит вопрос о том, не пытался ли Трамп повлиять или помешать расследованию ФБР в отношении Флинна.

О существовании этой записки сообщала и телекомпания Си-эн-эн, как и New York Times ссылавшаяся на анонимные источники.

ФБР продолжает расследование о вмешательстве россиян в выборы в США. Белый дом отрицает все обвинения в связях членов команды Трампа с российскими властями, которые могли повлиять на исход президентских выборов в 2016 году.

Флинн ушел с должности советника по нацбезопасности в феврале. Он оставил пост в связи с тем, что скрыл от руководства США информацию о своих беседах с российским послом в США Сергеем Кисляком.

Коми был уволен с поста директора ФБР 10 мая. Трамп объяснил свое решение тем, что Коми больше не подходит для этой работы.