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15:46 (мск), источник: Интерфакс

В Госдуме поддержали кандидатуру замглавы МИД Антонова на пост посла в США

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — Комитет Госдумы по международным делам в четверг одобрил кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на пост посла России в США, сообщил «Интерфаксу» источник в комитете.

Источник: РИА "Новости"

«Кандидатура Анатолия Антонова депутатами поддержана», — сказал участник заседания. Ходатайство МИД по этому кадровому вопросу депутатам представил замминистра Игорь Моргулов.

Антонов занимает пост замглавы МИД РФ с 2016 года. С 2011 по 2016 год он был заместителем министра обороны РФ. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, который был ему присвоен в 2007 году.

Нынешний посол России в США Сергей Кисляк занимает свой пост с июля 2008 года. Как сообщили газете «Коммерсантъ» близкие к Кремлю источники, российские власти выдвинули его кандидатуру на должность директора новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом.

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