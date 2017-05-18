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15:56 (мск), источник: Новости Перми

Максим Решетников встретился с депутатами из «Единой России»

18 мая врио главы региона провел встречу с депутатами фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Пермского края. Максим Решетников обозначил ключевые направления своей работы, а также поблагодарил парламентариев за их деятельность.

Развитие систем здравоохранения и образования, дорожной инфраструктуры, сетей связи, привлечение врачей-специалистов в территории, газификация и благоустройство территорий, а также поддержка промышленности, развитие малого и среднего бизнеса — такие приоритеты расставил Максим Решетников на встрече с депутатами «Единой России».

Также врио губернатора выразил благодарность парламентариям за активную работу:
«Вижу, насколько глубоко вы погружены в вопросы территорий: не просто остро ставите проблемы, но и предлагаете проекты их решений. В дальнейшем, я считаю, крайне важно сохранять такой формат взаимодействия. За счет этого формируется общее понимание стратегии, вопросов и проблем, движения вперед. Вместе нам будет легче вести дискуссии и принимать решения. Хочу еще раз поблагодарить вас и партию за мощную поддержку и конструктивный диалог. Взаимодействие мы будем выстраивать со всеми партиями, для края важна консолидация, но ответственность за ситуацию несёт, прежде всего, “Единая Россия”. Вместе с вами мы будем работать на благо жителей и развивать край», — сказал Максим Решетников.

Встреча законодателей и главы региона прошла в режиме живого диалога, им удалось обсудить важные темы: ремонт и строительство муниципальных дорог, программу газификации, развитие связи в Пермском крае и обязательства перед сельскохозяйственными товаропроизводителями региона. Также присутствующие обсудили стратегические направления развития Пермского края и текущее положение дел в регионе.

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