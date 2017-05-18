Максим Решетников встретился с депутатами из «Единой России»

Развитие систем здравоохранения и образования, дорожной инфраструктуры, сетей связи, привлечение врачей-специалистов в территории, газификация и благоустройство территорий, а также поддержка промышленности, развитие малого и среднего бизнеса — такие приоритеты расставил Максим Решетников на встрече с депутатами «Единой России».



Также врио губернатора выразил благодарность парламентариям за активную работу:

«Вижу, насколько глубоко вы погружены в вопросы территорий: не просто остро ставите проблемы, но и предлагаете проекты их решений. В дальнейшем, я считаю, крайне важно сохранять такой формат взаимодействия. За счет этого формируется общее понимание стратегии, вопросов и проблем, движения вперед. Вместе нам будет легче вести дискуссии и принимать решения. Хочу еще раз поблагодарить вас и партию за мощную поддержку и конструктивный диалог. Взаимодействие мы будем выстраивать со всеми партиями, для края важна консолидация, но ответственность за ситуацию несёт, прежде всего, “Единая Россия”. Вместе с вами мы будем работать на благо жителей и развивать край», — сказал Максим Решетников.

Встреча законодателей и главы региона прошла в режиме живого диалога, им удалось обсудить важные темы: ремонт и строительство муниципальных дорог, программу газификации, развитие связи в Пермском крае и обязательства перед сельскохозяйственными товаропроизводителями региона. Также присутствующие обсудили стратегические направления развития Пермского края и текущее положение дел в регионе.