Бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов попал под проверку Плохого

Напомним, это уже второе заседание по данному делу. Бывший чиновник не согласился с распоряжением Ирека Ялалова об увольнении и решил обжаловать его в суде. Скандальному увольнению предшествовало заседание экспертной комиссии представителей уфимской администрации. Тогда они обнаружили существующий конфликт интересов у чиновника. По некоторым сведениям, Филиппов заключал выгодные сделки с компаниями, руководители которых состояли с тогдашним вице-мэром в родственных связях.

В начале защита Филиппова в лице двух представителей попросила перенести заседание в связи с хронической болезнью бывшего чиновника и тем, что его адвокат находится в суде на рассмотрении уголовного дела. При этом представители мэрии Уфы и прокуратуры также предпочли довериться судье. В итоге был объявлен пятиминутный перерыв, продлившийся по каким-то причинам целых 20 минут. Заседание, к удивлению всех присутствующих, было продолжено.

Выяснилось, что конфликт интересов был выявлен комиссией Олега Плохого в декабре 2016 года. Об этом говорилось в письме в мэрию из администрации Рустэма Хамитова. В этом письме также требовалось провести проверку по выявленным комиссией Плохого фактам. Так итоги крупной проверки стали причиной масштабной инспекции в уфимской администрации, в ходе которой сотрудники Следственного комитета РФ по РБ выявили миллиардную аферу в мэрии.