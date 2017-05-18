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16:13 (мск), источник: Интерфакс

Суд рассмотрит жалобу на отказ в заочном аресте челябинского экс-губернатора 19 мая

18 мая. Interfax-Russia.ru — Свердловский областной суд в пятницу рассмотрит апелляционное представление прокурора о мере пресечения бывшему губернатору Челябинской области Михаила Юревича, сообщил его адвокат Игорь Трунов.

«Заседание в облсуде назначено на 14:30», — сказал И. Трунов в четверг агентству «Интерфакс-Урал».

5 мая М. Юревич был объявлен в международный розыск. 12 мая Ленинский райсуд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и не стал его заочно арестовывать.

Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено по факту получения М. Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, взятки от Виталия Тесленко, назначенного М. Юревичем министром здравоохранения региона.

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