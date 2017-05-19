Дума Нижнего Новгорода рассмотрит вопрос об отмене решения горадминистрации о сокращении 29 частных маршрутов общественного транспорта.

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», данный вопрос был вынесен на заседание Думы комиссией по соцполитике.

В ходе заседания комиссии депутат Игорь Богданов сообщил, что многие нижегородцы обращаются к нему и другим депутатам с жалобами на новую транспортную схему города, согласно которой привычных горожанам частных маршрутов сократят и заменят 22.

По словам Игоря Богданова, новые маршруты не удобны для горожан и из-за них жителям нижней части придется ехать с пересадками в верхнюю часть города и наоборот. В качестве примера он привел Ленинский район, где сейчас есть три частных маршрута: № 23, № 55 и № 60, которые покрывают большие расстояния, но их хотят заменить двумя другими уже не курсирующими между верхней и нижней частями города.

Депутат Николай Сатаев сообщил, что в Канавинском районе у жителей возникнут те же проблемы в случае отмены старых маршрутов.

В ответ на это директор департамента транспорта Александр Голофастов заявил, что ни в одном городе-миллионнике страны нет частных маршрутов, курсирующих через весь город. По его мнению именно такие «длинные» маршруты становятся причинами пробок и, соответственно, аварий. Он отметил, что новая транспортная схема сократит время перемещения «маршруток» между остановками, что благотворно скажется на дорожной ситуации.

Однако члены комиссии по соцполитике все же решили вынести вопрос об отмене решения по сокращению 27 частных маршрутов на майское заседание городской Думы.

Ранее сообщалось, что несогласные с введением новой транспортной схемы перевозчики проведут автопробег.

Напомним, что мэрия Нижнего Новгорода планирует провести конкурсы на новые частные автобусные маршруты в мае 2017 года.