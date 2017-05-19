Дума Нижнего Новгорода рассмотрит вопрос об отмене решения горадминистрации о сокращении 29 частных маршрутов общественного транспорта
Мэрия Нижнего Новгорода планирует провести конкурсы на новые частные автобусные маршруты в мае 2017 года.
Мэрия Нижнего Новгорода планирует провести конкурсы на новые частные автобусные маршруты в мае 2017 года.
Дума Нижнего Новгорода рассмотрит вопрос об отмене решения горадминистрации о сокращении 29 частных маршрутов общественного транспорта.
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», данный вопрос был вынесен на заседание Думы комиссией по соцполитике.
В ходе заседания комиссии депутат Игорь Богданов сообщил, что многие нижегородцы обращаются к нему и другим депутатам с жалобами на новую транспортную схему города, согласно которой привычных горожанам частных маршрутов сократят и заменят 22.
По словам Игоря Богданова, новые маршруты не удобны для горожан и
Депутат Николай Сатаев сообщил, что в Канавинском районе у жителей возникнут те же проблемы в случае отмены старых маршрутов.
В ответ на это директор департамента транспорта Александр Голофастов заявил, что ни в одном
Однако члены комиссии по соцполитике все же решили вынести вопрос об отмене решения по сокращению 27 частных маршрутов на майское заседание городской Думы.
Ранее сообщалось, что несогласные с введением новой транспортной схемы перевозчики проведут автопробег.
Напомним, что мэрия Нижнего Новгорода планирует провести конкурсы на новые частные автобусные маршруты в мае 2017 года.