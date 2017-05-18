Суд хочет допросить Яценюка по делу Януковича

Прокуратура в суде по делу о госизмене Виктора Януковича планирует допросить в качестве свидетеля экс-премьер-министра Арсения Яценюка, который на момент Революции Достоинства возглавлял партию «Народный фронт» и имел непосредственные встречи с бывшим президентом. Об этом сообщает УНИАН.

«Яценюк был допрошен в качестве свидетеля во время осуществления досудебного расследования. Кличко и Тягнибок не допрашивались как свидетели, потому что они не владеют информацией, которая является полезной для досудебного расследования в отношении данного преступления. В суд будет вызывать только Яценюк», — сказал прокурор Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины Руслан Кравченко, отвечая на вопрос, планируется ли допрос в суде Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока.

При этом он отметил, что всего сторона обвинения планирует допросить 150 свидетелей по делу.