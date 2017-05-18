Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Антипротестный клип Алисы Вокс заказал бывший сотрудник Кремля
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
"Я вроде девочку рожала": Гузеева о новом образе дочери
59-летняя Кондулайнен разделась в Доминикане
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: Порошенко своим указом легализовал подразделения ДНР
НАТО назвал «Опустошителем» боевой вертолет РФ
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12«Евровидение-2017»
20:11 (мск), источник: Капитал

Суд хочет допросить Яценюка по делу Януковича

Прокуратура в суде по делу о госизмене Виктора Януковича планирует допросить в качестве свидетеля экс-премьер-министра Арсения Яценюка,

Источник: Капитал

Прокуратура в суде по делу о госизмене Виктора Януковича планирует допросить в качестве свидетеля экс-премьер-министра Арсения Яценюка, который на момент Революции Достоинства возглавлял партию «Народный фронт» и имел непосредственные встречи с бывшим президентом. Об этом сообщает УНИАН.

Читайте также
Вслед за Януковичем Интерпол снял с международного розыска Арбузова — адвокат

«Яценюк был допрошен в качестве свидетеля во время осуществления досудебного расследования. Кличко и Тягнибок не допрашивались как свидетели, потому что они не владеют информацией, которая является полезной для досудебного расследования в отношении данного преступления. В суд будет вызывать только Яценюк», — сказал прокурор Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины Руслан Кравченко, отвечая на вопрос, планируется ли допрос в суде Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока.

При этом он отметил, что всего сторона обвинения планирует допросить 150 свидетелей по делу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Кабмин урезал доплаты учителям, медикам и силовикам
Сборная России победила Чехию и вышла в полуфинал ЧМ
Коалиция нанесла удар по проправительственным отрядам в Сирии
В Нью-Йорке автомобиль на полной скорости врезался в пешеходов
В Госдуме поддержали кандидатуру Антонова на пост посла в США
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Трамп назвал расследование о России «величайшей охотой на ведьм»
Time поместил на обложку Белый дом и храм Василия Блаженного
Спорт
Назад в Кельн: сборная России вышла в полуфинал ЧМ Сборная России обыграла Чехию в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2017
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь