Порошенко о безвизе: ночь на 11 июня станет началом новой эпохи европейской Украины
Украина сейчас порывает с постсоветским прошлым, отметил Порошенко.
Украина сейчас порывает с постсоветским прошлым, отметил Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ночь на 11 июня, когда должен вступить в силу безвизовый режим для граждан Украины с Европейским Союзом, станет началом новой эпохи европейской Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время
«Украина сейчас, именно сейчас, окончательно порывает с постсоветским прошлым, становится частью единого европейского цивилизационного пространства», — заявил он.
«Вчера в Страсбурге мы окончательно завершили процесс получения гражданами Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз. Безвиз сейчас является украинским…, и в ночь на 11 июня, эта ночь станет началом новой эпохи европейской Украины», — добавил президент.
Как сообщал УНИАН, 17 мая в Европарламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с Евросоюзом. Документ подписали президент Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.
После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим для украинцев вступит в силу.