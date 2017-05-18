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17:50 (мск), источник: УНИАН

Порошенко о безвизе: ночь на 11 июня станет началом новой эпохи европейской Украины

Украина сейчас порывает с постсоветским прошлым, отметил Порошенко.

Источник: УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ночь на 11 июня, когда должен вступить в силу безвизовый режим для граждан Украины с Европейским Союзом, станет началом новой эпохи европейской Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время вечера-реквиема памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Национальной опере Украины.

«Украина сейчас, именно сейчас, окончательно порывает с постсоветским прошлым, становится частью единого европейского цивилизационного пространства», — заявил он.

«Вчера в Страсбурге мы окончательно завершили процесс получения гражданами Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз. Безвиз сейчас является украинским…, и в ночь на 11 июня, эта ночь станет началом новой эпохи европейской Украины», — добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Европарламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с Евросоюзом. Документ подписали президент Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим для украинцев вступит в силу.

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