Порошенко о безвизе: ночь на 11 июня станет началом новой эпохи европейской Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ночь на 11 июня, когда должен вступить в силу безвизовый режим для граждан Украины с Европейским Союзом, станет началом новой эпохи европейской Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время вечера-реквиема памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Национальной опере Украины.

«Украина сейчас, именно сейчас, окончательно порывает с постсоветским прошлым, становится частью единого европейского цивилизационного пространства», — заявил он.