Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Антипротестный клип Алисы Вокс заказал бывший сотрудник Кремля
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Иванка Трамп стала новой иконой пластической хирургииВ пластической хирургии наметился новый тренд: на смену пышным формам Кардашьян пришла славянская красота Иванки Трамп
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
"Я вроде девочку рожала": Гузеева о новом образе дочери
59-летняя Кондулайнен разделась в Доминикане
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: Порошенко своим указом легализовал подразделения ДНР
НАТО назвал «Опустошителем» боевой вертолет РФ
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12«Евровидение-2017»
19:28 (мск), источник: Мослента

Собянин подписал закон о допгарантиях по программе реновации

Ранее законопроект приняли депутаты Мосгордумы.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях жильцам домов, которые попали в программу реновации. Соответствующий документ опубликован в четверг, 18 мая, на сайте мэра и правительства Москвы.

Новость
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?Началось голосование по программе реновации жилищного фонда Москвы. С 15 мая по 15 июня 2017 года жильцы пятиэтажек, запланированных к сносу, должны будут решить судьбу своих домов.

Ранее законопроект, который внес на рассмотрение градоначальник, приняли в первом чтении депутаты Мосгордумы.

Закон, в частности, закрепляет понятие «равнозначное жилье», которое власти обещают выдать взамен старой квартиры, а также предусматривает возможность жильцам выбрать вместо равнозначного жилья равноценное возмещение в денежной или натуральной форме.

Кроме того, жителям сносимых пятиэтажек гарантируется предоставление новых квартир в том же районе, а ветеранам, инвалидам, малоимущим и другим льготным категориям граждан — еще и помощь при переезде.

Столичные власти опубликовали предварительный список домов под снос 2 мая. Туда вошли 4,5 тысячи зданий в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных к городу территориях. В этих домах около 70 процентов жителей поддерживают реновацию. Теперь им предстоит проголосовать с 15 мая по 15 июня, в случае согласия двух третей собственников жилья дом будет включен в программу.

Справка
Что нужно знать о программе сноса пятиэтажекОтветы на важные вопросы: как будут переселять горожан и что с этим делать
Комментарии
1
Вадим Воробьёв
Собянин устал... - болезненый вид
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин подписал закон о защите прав москвичей в ходе реновации
19:12 (мск)© Ньюстюб
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
Сборная России победила Чехию и вышла в полуфинал ЧМ
Коалиция нанесла удар по проправительственным отрядам в Сирии
В Нью-Йорке автомобиль на полной скорости врезался в пешеходов
В Госдуме поддержали кандидатуру Антонова на пост посла в США
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Трамп назвал расследование о России «величайшей охотой на ведьм»
Time поместил на обложку Белый дом и храм Василия Блаженного
Спорт
Назад в Кельн: сборная России вышла в полуфинал ЧМ Сборная России обыграла Чехию в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2017
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
В Петербурге появится частный трамвай
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Какое жилье сложно продать?
В Петербурге достроили девять проблемных многоэтажек
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь