Собянин подписал закон о допгарантиях по программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях жильцам домов, которые попали в программу реновации. Соответствующий документ опубликован в четверг, 18 мая, на сайте мэра и правительства Москвы.

Началось голосование по программе реновации жилищного фонда Москвы. С 15 мая по 15 июня 2017 года жильцы пятиэтажек, запланированных к сносу, должны будут решить судьбу своих домов.

Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?

Ранее законопроект, который внес на рассмотрение градоначальник, приняли в первом чтении депутаты Мосгордумы.

Закон, в частности, закрепляет понятие «равнозначное жилье», которое власти обещают выдать взамен старой квартиры, а также предусматривает возможность жильцам выбрать вместо равнозначного жилья равноценное возмещение в денежной или натуральной форме.

Кроме того, жителям сносимых пятиэтажек гарантируется предоставление новых квартир в том же районе, а ветеранам, инвалидам, малоимущим и другим льготным категориям граждан — еще и помощь при переезде.

Столичные власти опубликовали предварительный список домов под снос 2 мая. Туда вошли 4,5 тысячи зданий в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных к городу территориях. В этих домах около 70 процентов жителей поддерживают реновацию. Теперь им предстоит проголосовать с 15 мая по 15 июня, в случае согласия двух третей собственников жилья дом будет включен в программу.