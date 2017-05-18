Владимир Путин провёл в Сочи очередное совещание с руководящим составом Минобороны
18 мая в «Бочаровом ручье» продолжили обсуждать госпрограмму вооружения на период до 2025 года. Говорили также о текущем состоянии и перспективах развития
18 мая в «Бочаровом ручье» продолжили обсуждать госпрограмму вооружения на период до 2025 года. Говорили также о текущем состоянии и перспективах развития
«Продолжается поэтапное обновление и
Президент сообщил, что ракетные войска стратегического назначения планомерно переходят на комплексы «Ярс» мобильного и шахтного базирования. Эти современные установки уже составляют 62% от общего количества техники. К концу 2017 года их доля увеличится до 72%. Глава государства подчеркнул, что важно сохранить достигнутые темпы перевооружения. Также Владимир Путин поздравил