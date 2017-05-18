Владимир Путин провёл в Сочи очередное совещание с руководящим составом Минобороны

«Продолжается поэтапное обновление и военно-морского флота. За 2016 год его состав пополнился 24-мя новыми кораблями и судами обеспечения. В том числе фрегатами и подводными лодками, оснащёнными крылатыми ракетами большой дальности. Доля современного вооружения и военной техники сейчас составляет 47% и до конца года должна достичь 55%», — заявил на совещании Владимир Путин.

Президент сообщил, что ракетные войска стратегического назначения планомерно переходят на комплексы «Ярс» мобильного и шахтного базирования. Эти современные установки уже составляют 62% от общего количества техники. К концу 2017 года их доля увеличится до 72%. Глава государства подчеркнул, что важно сохранить достигнутые темпы перевооружения. Также Владимир Путин поздравил моряков-балтийцев с праздником — Днём Балтийского флота, который отмечает свою 14 годовщину.