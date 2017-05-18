«Тюремное население» в Казахстане сокращено на треть

В соответствии с новым Кодексом сокращены сроки условно-досрочного освобождения в отношении уязвимых слоев, для них предусмотрены более мягкие, «щадящие» условия для условно-досрочного освобождения.

Принимаются меры по сокращению «тюремного населения», численность содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы за последние пять лет сократилась на 30 процентов. Однако, как отмечается, это не повлияло на оперативную и криминогенную обстановки в стране.

Такие данные привел заместитель министра внутренних дел Берик Бисенкулов в Караганде на выездном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента.

На заседании обсуждены тенденции, проблемы и перспективы совершенствования исполнения Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, вопросы ресоциализации осужденных, проведения амнистии, а также проблемы пенитициарной системы в целом. Как подчеркнул Бисенкулов, снижение осужденных почти на треть позволило улучшить их материально-бытовое обеспечение, увеличить нормы площади проживания, питания и его рацион. Кроме того, по его словам, ликвидируются ветхие, не соответствующие требованиям учреждения, строятся новые и ремонтируются действующие учреждения.

Сама система постепенно переходит на покамерное содержание осужденных. В колониях работает 104 учебных заведения, только за прошлый учебный год свидетельства о среднем образовании получили более 1 200 осужденных. По различным специальностям (плотник, штукатур-маляр, сантехник, сварщик, фрезеровщик, швея, пекарь, повар и другие) обучаются около 3,5 тысячи человек.

Выстраивается новая система социальной реабилитации освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации. В этой связи МВД с местными органами власти начало реализацию социального проекта «Встреча у ворот» по их трудовому и бытовому устройству.