«Тюремное население» в Казахстане сокращено на треть
В Казахстане «тюремное население» сокращено на треть, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
В Казахстане «тюремное население» сокращено на треть, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
В соответствии с новым Кодексом сокращены сроки
Принимаются меры по сокращению «тюремного населения», численность содержащихся в учреждениях
Такие данные привел заместитель министра внутренних дел Берик Бисенкулов в Караганде на выездном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента.
На заседании обсуждены тенденции, проблемы и перспективы совершенствования исполнения
Сама система постепенно переходит на покамерное содержание осужденных. В колониях работает 104 учебных заведения, только за прошлый учебный год свидетельства о среднем образовании получили более 1 200 осужденных. По различным специальностям (плотник,
Выстраивается новая система социальной реабилитации освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации. В этой связи МВД с местными органами власти начало реализацию социального проекта «Встреча у ворот» по их трудовому и бытовому устройству.