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19:36 (мск), источник: БЕЛТА

Около 200 обращений поступило на горячую линию МАРТ по фактам завышения цен

Владимир Колтович напомнил, что также МАРТ организовал мониторинг, позволяющий еженедельно получать информацию по ценам на основные группы товаров, которые входят в потребительскую корзину.

18 мая, Минск /Юлия Огнева — БЕЛТА/. Около 200 обращений поступило на горячую линию Министерства антимонопольного регулирования и торговли по фактам завышения цен, сообщил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, передает корреспондент БЕЛТА.

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«По инициативе министерства была открыта горячая линия по фактам завышения цен. Мы довольны результатом работы этой линии. Количество обращений нас удивило — мы ожидали большего числа обращений граждан и юрлиц. Почти за два месяца работы получили 200 обращений», — отметил Владимир Колтович. В мае в министерстве состоится коллегия на эту тему. «Коллегия будет публичной с приглашением юрлиц, ИП, госорганов по принятым решениям в отношении товаров и услуг, рассмотрим результаты мониторинга и горячей линии с учетом обращений», — сказал министр.

Владимир Колтович напомнил, что также МАРТ организовал мониторинг, позволяющий еженедельно получать информацию по ценам на основные группы товаров, которые входят в потребительскую корзину. «Мы анализируем ситуацию, видим, на какие товары и услуги цены имеют тенденцию роста, и пытаемся разобраться на основе законодательства с каждым фактом повышения цен», — подчеркнул министр.

С 1 января 2016 года цены на потребительском рынке почти на все товары регулирует рынок. Исключение составляет продукция и услуги предприятий, занимающих доминирующее положение на рынке. «Эти предприятия в соответствии с законом о ценообразовании заключают соглашение с МАРТ, где устанавливаются способы регулирования. Таких способов восемь. Наиболее популярные — декларирование цен и определение норматива рентабельности», — отметил Владимир Колтович.

По его словам, предприятия-доминанты на особом счету у МАРТ: «Раз в десять дней мы проводим коллегию, видим результаты работы, финансовое состояние предприятий и причины повышения цен. Например, у предприятия инвестиционный проект. Тогда есть основание повысить цены, потому что будут улучшены предлагаемые услуги, повышено качество, предложены новые товары. Но есть факты, когда предприятию просто очень нужны деньги, и оно пользуется своим доминирующим положением — человек все равно купит. И предприятие принимает решение о повышении цен». Конкретные предприятия, нарушившие законодательство, министр называть не стал, но рассказал, что одно из них в прошлом году повысило цены на 24%, в этом — не более чем на 9%. «И больше не повысит. Потому что мы очень предметно подошли к пересмотру условий и установили новые правила для регулирования цен», — пояснил Владимир Колтович.

Он подчеркнул, что общие усилия правительства, Национального банка, министерств и ведомств дали результат. «Как итог, инфляция за четыре месяца составила 2,4%, — сказал министр. — Результатом мы пока довольны, но нет предела совершенству».

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