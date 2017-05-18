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20:16 (мск), источник: Ipress.ua

Рада отказалась рассматривать законы о бесплатном лечении участников АТО

18 мая Верховная Рада не включила в повестку дня проекты законов № 6328, № 6328−1 о дополнительных государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств лицам, участвующим в АТО.

Источник: Ipress.ua

«За» внесение на рассмотрение проголосовал 191 депутат, «против» — 2. Не голосовал 141 присутствующий в сессионном зале, воздержались — 34.

Закон определяет, что государство должно финансировать за счет страхования медицинские услуги и лекарственные средства тем, кто получил ранения, контузии или увечья во время АТО, — информирует «Украинская правда. Жизнь».

Для участников АТО предусмотрена полная оплата за счет средств государственного солидарного медицинского страхования:

1) экстренной медицинской помощи;.

2) первичной медицинской помощи;.

3) вторичной (специализированной) медицинской помощи;.

4) третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;.

5) паллиативной помощи.

Подтверждение получения ранения, контузии или увечья в боевых действиях определяется Кабинетом министров.

Предполагалось, что участникам АТО полностью будут оплачиваться за счет государственного солидарного медицинского страхования лечение и медицинские средства.

Таким образом, они освобождаются от обязанности оплаты за свой счет необходимых медицинских услуг.

Также нардепы провалили голосование за проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств № 6327, № 6327−1. «За» высказались 164 депутата, «против» — 6, воздержались — 63, не голосовали — 134.

Также решение по внесению изменения в статью 2 Закона Украины «О публичных закупках» (Проект закона № 6347, № 6347−1) принято не было. «За» высказались 183 присутствующих в сессионном зале депутата, «против» — 4, воздержались — 50. 130 нардепов не голосовали.

Стоит напомнить, что в 2017 году на лечение чиновников в столичной больнице «Феофания» выделили 364 миллиона грн.

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