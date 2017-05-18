Коалиция нанесла удар по проправительственным отрядам в Сирии

По словам чиновника, удар был нанесен в ответ на наступление сторонников сирийского правительства на поддерживаемые США силы. Предварительно коалиция произвела предупредительный огонь, отмечает агентство.

В свою очередь агентство Франс Пресс указывает, что инцидент произошел рядом с сирийско-иорданской границей.

«Конвой двигался по дороге и не отвечал на многократные попытки предупредить его и не приближаться к силам коалиции в Ат-Танфе», — заявил агентству американский военный источник.