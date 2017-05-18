Коалиция нанесла удар по проправительственным отрядам в Сирии
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Коалиция во главе с США нанесла удар по позициям проправительственных отрядов в Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Коалиция во главе с США нанесла удар по позициям проправительственных отрядов в Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
По словам чиновника, удар был нанесен в ответ на наступление сторонников сирийского правительства на поддерживаемые США силы. Предварительно коалиция произвела предупредительный огонь, отмечает агентство.
В свою очередь агентство Франс Пресс указывает, что инцидент произошел рядом с
«Конвой двигался по дороге и не отвечал на многократные попытки предупредить его и не приближаться к силам коалиции в Ат-Танфе», — заявил агентству американский военный источник.