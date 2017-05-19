Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Менять образ жизни в отпуске опасно
Лавров описал работу СМИ США с помощью советского анекдота
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
52-летняя Моника Белуччи разделась ради фото в гламурном журнале
РФ обещает жесткий ответ в случае атак на корабли
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
09:43 (мск), источник: Новый Калининград

Александр Кузнецов покинул пост замглавы областного избиркома

Руководитель регионального отделения «Партии Роста» экс-депутат облдумы Александр Кузнецов покинул пост главы Областной избирательной комиссии.

Источник: Новый Калининград

Он написал заявление по собственному желанию, так как посчитал неэтичным совмещать две должности. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщил сам Кузнецов.

По его словам, должность заместителя руководителя облизбиркома является крайне ответственной, и «в такой важный период, связанный с предстоящими избирательными кампаниями, в том числе губернаторской, в которых будет принимать участие “Партия роста”, совмещать, конечно, было бы неправильно и, мягко, говоря, некорректно». При этом Александр Кузнецов отметил, что закон позволяет совмещать партийную должность и пост в избиркоме, однако сам он видит в этом «намек на элемент конфликта интересов». Никакого давления на него не оказывалось, добавил собеседник.

Отметим, председатель облизбиркома Инесса Винярская сообщила на своей странице в «Фейсбуке» о том, что в четверг состоялось заседание комиссии, на котором Кузнецов был освобожден от должности заместителя. Сославшись на самого экс-депутата, она пояснила, что среди причин такого решения — намерение участвовать в дополнительных выборах в Совет депутатов Балтийска, которые состоятся 16 июля.

Напомним, в конце апреля стало известно. что Александр Кузнецов вышел из «Единой России» для того, чтобы возглавить областное отделение «Партии Роста».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Ковальский, кровь и видео: новые подробности суда по делу Рудникова
Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ
Китайские истребители перехватили самолет ВВС США
РФ ввела ограничения на поставки белорусской молочной продукции
Въехавший в толпу в Нью-Йорке оказался психически нездоров
Дворкович рассказал, за счет чего в РФ создадут рабочие места
Суд оштрафовал российского рядового за утерю автомата в Сирии
МО показало панорамное видео репетиции парада Победы в Москве
Спорт
Россия — Канада: мы ждали этого Сборная России победила Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится со своим самым принципиальным соперником
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
В закон о расселении хрущевок внесли новые гарантии
Жителям сносимых хрущевок покажут макеты их новых домов
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь