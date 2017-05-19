Александр Кузнецов покинул пост замглавы областного избиркома
Руководитель регионального отделения «Партии Роста»
Руководитель регионального отделения «Партии Роста»
Он написал заявление по собственному желанию, так как посчитал неэтичным совмещать две должности. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщил сам Кузнецов.
По его словам, должность заместителя руководителя облизбиркома является крайне ответственной, и «в такой важный период, связанный с предстоящими избирательными кампаниями, в том числе губернаторской, в которых будет принимать участие “Партия роста”, совмещать, конечно, было бы неправильно и, мягко, говоря, некорректно». При этом Александр Кузнецов отметил, что закон позволяет совмещать партийную должность и пост в избиркоме, однако сам он видит в этом «намек на элемент конфликта интересов». Никакого давления на него не оказывалось, добавил собеседник.
Отметим, председатель облизбиркома Инесса Винярская сообщила на своей странице в «Фейсбуке» о том, что в четверг состоялось заседание комиссии, на котором Кузнецов был освобожден от должности заместителя. Сославшись на самого
Напомним, в конце апреля стало известно. что Александр Кузнецов вышел из «Единой России» для того, чтобы возглавить областное отделение «Партии Роста».