Президент Бразилии отказался уходить в отставку из-за скандала вокруг записи его разговора
Мишел Темер заявил, что в Федеральном верховном суде докажет свою невиновность.
Мишел Темер заявил, что в Федеральном верховном суде докажет свою невиновность.
Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая в своей рабочей резиденции — Дворце Планалту.
«Я не уйду в отставку», — сказал он. «В (Федеральном) верховном суде я докажу, что не имею никакого отношения к упомянутым фактам. Я требую всеобъемлющего расследования, которое прояснит ситуацию бразильскому народу. Мне нечего скрывать», — добавил бразильский лидер.
Накануне бразильские предприниматели — братья Жоэсли и Уэсли Батиста — передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны запись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента