Президент Бразилии отказался уходить в отставку из-за скандала вокруг записи его разговора

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер сообщил, что не уйдет в отставку из-за скандала, разгоревшегося вокруг записи его разговора.

Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая в своей рабочей резиденции — Дворце Планалту.

«Я не уйду в отставку», — сказал он. «В (Федеральном) верховном суде я докажу, что не имею никакого отношения к упомянутым фактам. Я требую всеобъемлющего расследования, которое прояснит ситуацию бразильскому народу. Мне нечего скрывать», — добавил бразильский лидер.