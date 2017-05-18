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22:44 (мск), источник: ТАСС

Президент Бразилии отказался уходить в отставку из-за скандала вокруг записи его разговора

Мишел Темер заявил, что в Федеральном верховном суде докажет свою невиновность.

Источник: Reuters

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер сообщил, что не уйдет в отставку из-за скандала, разгоревшегося вокруг записи его разговора.

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Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая в своей рабочей резиденции — Дворце Планалту.

«Я не уйду в отставку», — сказал он. «В (Федеральном) верховном суде я докажу, что не имею никакого отношения к упомянутым фактам. Я требую всеобъемлющего расследования, которое прояснит ситуацию бразильскому народу. Мне нечего скрывать», — добавил бразильский лидер.

Накануне бразильские предприниматели — братья Жоэсли и Уэсли Батиста — передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны запись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для «покупки молчания» Куньи. После этого судья ФВС Бразилии Эдсон Факин дал разрешение на открытие уголовного дела в отношении Темера в связи с подозрениями в коррупции.

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Походу импичмент президента в Бразилии становится такой же национальной традицией, как и карнавал..)
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