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23:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Офис омбудсмена может обжаловать отмену «закона Савченко» в КCУ

Представитель омбудсмена Михаил Чаплыга отметил, что отмена «закона Савченко» носит признаки сокращения прав человека, гарантированные Конституцией.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека допускает возможность обжалования в Конституционном суде отмены «закона Савченко», который предполагает зачисление срока, проведенного осужденными в СИЗО, в счет отбывания наказания в пропорции один день за два, заявил представитель омбудсмена по правам человека Михаил Чаплыга.

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Парламент в четверг принял новый закон, который отменяет так называемый «закон Савченко». Он вернул в Уголовный кодекс Украины ранее действующую норму о том, что предварительное заключение в СИЗО засчитывается судом в срок наказания один день за день.

«Есть очень большая перспектива того, что или народные депутаты, или наш офис обратится в Конституционный суд и будет вынесено решение о неконституционности такого решения», — заявил Чаплыга в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, Конституция содержит норму, которая запрещает сокращать перечень прав человека. Как считает Чаплыга, отмена «закона Савченко» носит признаки их сокращения. Он отметил, что офис омбудсмена тщательно проанализирует отмену закона и примет решение относительно обращения в суд.

Закон о сроках содержания в СИЗО был принят Верховной Радой 26 ноября 2015 года. Он разработан с учетом того, что на сегодня на Украине условия содержания в СИЗО лиц, находящихся под следствием, хуже, чем условия содержания осужденных в исправительных колониях. Этот закон также называют «законом Савченко», поскольку он был внесен на рассмотрение парламента под авторством депутата Надежды Савченко. Закон получил много критики в обществе. Начальник главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что закон внес существенную лепту в рост преступности в Украине.

Ранее глава Минюста Украины Павел Петренко заявил, что по «закону Савченко» досрочному освобождению подлежат 35 тысяч осужденных, из которых уже выпустили на свободу 8,5 тысячи человек. За несколько месяцев, по его словам, более 900 из них уже совершили повторные тяжкие преступления. Рада несколько раз пыталась отменить этот закон, однако в парламенте не хватало для этого голосов.

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