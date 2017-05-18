СМИ сообщили о планах Трампа назначить Джо Либермана директором ФБР
Бывший сенатор от штата Коннектикут «нашел общий язык» с президентом США, отмечают в Белом доме.
Бывший сенатор от штата Коннектикут «нашел общий язык» с президентом США, отмечают в Белом доме.
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может назначить бывшего сенатора от штата Коннектикут Джо Либермана на пост директора Федерального бюро расследований США, сообщил в четверг американский информационный
Согласно их данным, «Трамп и Либерман нашли общий язык на встрече в среду, и президент отдал предпочтение бывшему сенатору из Коннектикута».
Другой источник сообщил Politico, что Трамп намерен назначить нового главу ФБР до отъезда в первое зарубежное турне в пятницу.
В сообщении отмечается, что в Белом доме отказались официально подтверждать эти данные.
Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает для этой должности кандидатуры Либермана, и.о. главы ФБР Эндрю Маккейба, а также бывшего губернатора штата Оклахома Фрэнка Китинга и бывшего сотрудника ФБР Ричарда МакФили. Он в прошлом руководил офисом ФБР в Балтиморе.