СМИ сообщили о планах Трампа назначить Джо Либермана директором ФБР

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может назначить бывшего сенатора от штата Коннектикут Джо Либермана на пост директора Федерального бюро расследований США, сообщил в четверг американский информационный интернет-портал Politico со ссылкой на неназваных представителей Белого дома.

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Согласно их данным, «Трамп и Либерман нашли общий язык на встрече в среду, и президент отдал предпочтение бывшему сенатору из Коннектикута».

Другой источник сообщил Politico, что Трамп намерен назначить нового главу ФБР до отъезда в первое зарубежное турне в пятницу.

В сообщении отмечается, что в Белом доме отказались официально подтверждать эти данные.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает для этой должности кандидатуры Либермана, и.о. главы ФБР Эндрю Маккейба, а также бывшего губернатора штата Оклахома Фрэнка Китинга и бывшего сотрудника ФБР Ричарда МакФили. Он в прошлом руководил офисом ФБР в Балтиморе.