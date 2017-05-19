Пенгатон объяснил удар по проправительственным силам в Сирии «обороной»

«Нет, мы не будем усиливать нашу роль в сирийской гражданской войне», — приводит его слова агентство. «Но мы будем защищать свои войска», — добавил глава военного ведомства, пояснив также, что возглавляемая США коалиция в Сирии состоит «не только из американских военных». «Поэтому мы будем защищаться, если против нас предпримут решительные шаги», — заключил Мэттис.

Ранее, 18 мая, Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США нанесли авиаудар по поддерживающим Асада ополченцам, двигавшимся к формированиям коалиции. К таким действиям США, как уточнял источник агентства, прибегли после предупредительного выстрела.

При этом, по словам другого собеседника Reuters, сирийские проправительственные силы вошли в так называемую бесконфликтную зону, не спрашивая разрешения. Это, как пояснили агентству, было расценено союзниками США как угроза. Поэтому удар, как передавал Reuters, американские военные произвели для того, чтобы защитить их.