Правительство решило избавить российский мед от антибиотиков

Наличие антибиотиков снижает конкурентоспособность российского продукта, так как в Евросоюзе, например, в таком виде он запрещен. Сложившаяся ситуация подтолкнула правительство к введению нормирования содержания остаточных антибиотиков в меде.

О чем умолчало правительство в отчете о майских указах

«Деппищепром считает целесообразным продолжить работу на площадке Евразийской экономической комиссии по внесению изменений в ТР ТС 021 / 2011 с целью нормирования остаточных количеств антибиотиков в меде», — говорится в письме директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгения Ахпашева заместителю руководителя АНО «Роскачество» Елене Саратцевой (имеется в распоряжении «Известий»).

Основная проблема заключается в том, что свыше 90% рынка российского меда занимают мелкие фермерские хозяйства, бесконтрольно подкармливающие пчел антибиотиками. Делать это можно лишь в немедоносный период, поясняют специалисты. При этом попадающие в мед нитрофураны, например, это крайне вредное для печени вещество.