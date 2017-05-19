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02:44 (мск), источник: Известия.Ру

Правительство решило избавить российский мед от антибиотиков

В Минсельхозе одобрили инициативу Таможенного союза о запрете антибиотиков в меде. На данный момент в половине российского меда содержатся нитрамидазол и метаболиты нитрофуранов.

Источник: РИА "Новости"

Наличие антибиотиков снижает конкурентоспособность российского продукта, так как в Евросоюзе, например, в таком виде он запрещен. Сложившаяся ситуация подтолкнула правительство к введению нормирования содержания остаточных антибиотиков в меде.

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«Деппищепром считает целесообразным продолжить работу на площадке Евразийской экономической комиссии по внесению изменений в ТР ТС 021 / 2011 с целью нормирования остаточных количеств антибиотиков в меде», — говорится в письме директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгения Ахпашева заместителю руководителя АНО «Роскачество» Елене Саратцевой (имеется в распоряжении «Известий»).

Основная проблема заключается в том, что свыше 90% рынка российского меда занимают мелкие фермерские хозяйства, бесконтрольно подкармливающие пчел антибиотиками. Делать это можно лишь в немедоносный период, поясняют специалисты. При этом попадающие в мед нитрофураны, например, это крайне вредное для печени вещество.

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