По делу охранников Пушкарева выскажется прокурор
Во Фрунзенском суде Владивостока начались прения.
Во Фрунзенском суде Владивостока начались прения.
Во Фрунзенском районном суде Владивостока началось очередное судебное заседание по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Подсудимым вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы «Честный детектив» (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности.
Сегодня в суде проходят прения: свою позицию по делу выскажет государственный обвинитель. Таким образом, дело, поступившее в суд в августе 2016 года, выходит на финишную прямую.
Напомним, 14 марта суд вынес решение о продлении меры пресечения подсудимым в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, до 21 июня. Согласно первоначальному плану, приговор должен был быть вынесен 24 марта, однако был отложен.
Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы «Честный детектив» Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1−3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.