Правительство Японии одобрило законопроект об отречении императора Акихито

Документ в течение дня будет передан на утверждение в парламент. Как сообщает информационное агентство Kyodo, он может быть принят в середине июня.

Законопроект разработан специально для 83-летнего императора Акихито, который в августе 2016 года в видеообращении к народу выразил желание отойти от дел из-за преклонного возраста. Предполагается, что он может отречься от престола в 2018 году.

В то же время правительство Японии старалось не создавать прецедента, чтобы не вводить отречения императоров в систему. Действующее законодательство предполагает, что они находятся на троне пожизненно. В последний раз император Японии отрекся от престола в 1817 году.