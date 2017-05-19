Правительство Японии одобрило законопроект об отречении императора Акихито
В соответствии с законопроектом, трон будет передан старшему сыну императора — наследному принцу Нарухито.
В соответствии с законопроектом, трон будет передан старшему сыну императора — наследному принцу Нарухито.
ТОКИО, 19 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии одобрило законопроект, разрешающий отречение императора Акихито и передачу трона его старшему сыну — наследному принцу Нарухито.
Документ в течение дня будет передан на утверждение в парламент. Как сообщает информационное агентство Kyodo, он может быть принят в середине июня.
Законопроект разработан специально для 83-летнего императора Акихито, который в августе 2016 года в видеообращении к народу выразил желание отойти от дел
В то же время правительство Японии старалось не создавать прецедента, чтобы не вводить отречения императоров в систему. Действующее законодательство предполагает, что они находятся на троне пожизненно. В последний раз император Японии отрекся от престола в 1817 году.