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04:07 (мск), источник: ТАСС

Правительство Японии одобрило законопроект об отречении императора Акихито

В соответствии с законопроектом, трон будет передан старшему сыну императора — наследному принцу Нарухито.

Источник: Reuters

ТОКИО, 19 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии одобрило законопроект, разрешающий отречение императора Акихито и передачу трона его старшему сыну — наследному принцу Нарухито.

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Документ в течение дня будет передан на утверждение в парламент. Как сообщает информационное агентство Kyodo, он может быть принят в середине июня.

Законопроект разработан специально для 83-летнего императора Акихито, который в августе 2016 года в видеообращении к народу выразил желание отойти от дел из-за преклонного возраста. Предполагается, что он может отречься от престола в 2018 году.

В то же время правительство Японии старалось не создавать прецедента, чтобы не вводить отречения императоров в систему. Действующее законодательство предполагает, что они находятся на троне пожизненно. В последний раз император Японии отрекся от престола в 1817 году.

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