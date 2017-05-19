CNN: США направили второй авианосец к Корейскому полуострову

По их данным, «Рональд Рейган» проведет учения с другим кораблем ВМС США «Карлом Винсоном» в этом районе.

Испытание очередной ракеты КНДР состоялось в ночь на воскресенье. В понедельник Северная Корея официально подтвердила успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности.

Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, упала она в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в две тысячи километров была достигнута впервые.