Единороссы отменили выборы мэра в Ванино, жители считают, что их обманули

Депутаты-единороссы отменили выборы мэра в свободном порту Ванино. Жители заявляют, что чувствуют себя обманутыми, передает корреспондент ИА REGNUM.

Собственно, ничего иного от заседания жители Ванино не ожидали: у единороссов большинство в местном совете депутатов. К тому же, региональный исполком «Единой России» опубликовал официальный релиз по итогам «массовых опросов населения Ванино на предмет выяснения мнений по поводу отмены выборов мэра», — отчитался региональный исполком партии «Единая Россия».

Между тем, жители Ванино 17 мая, узнав из сообщения все того же регионального исполкома «ЕР» о предстоящих массовых опросах населения, дружно патрулировали указанные в сообщении улицы — Матросова, Центральную и Приморский бульвар. Приморский бульвар — самый центр поселка, улицы Матросова и Центральная — главные улицы двух крупных микрорайонов. Никаких опросов ванинцы на указанных улицах не обнаружили и выложили на местном интернет-форуме фотоотчеты.

Дело еще в том, что Ванино — рабочий, портовый, промышленный поселок. Здесь работают крупные международные порты, крупный лесоперерабатывающий комплекс, другие предприятия. Здесь люди в рабочее время — на работе. Обнаружить в рабочий день в Ванино 577 гуляющих по улицам человек — дело сложное. Жители, пытавшиеся обнаружить места проведения массовых опросов от «ЕР», отмечали — на улицах было малолюдно.

Впрочем, единороссы приложили к своему релизу и фото проведенных опросов. На фото видны молодые люди в накидках с символикой «Молодой гвардии». Рядом с молодогвардейцами — жители Ванино, рассматривающие опросные листы. Но находятся изображенные на фото люди вовсе не на указанных в заявлении «ЕР» улицах, а совсем на другой — на Киевской. Именно там, кстати, находится филиал Советско-Гаванского техникума, руководит которым лидер ванинских единороссов Наталья Шустова.

«Знакомый таксист прислал. К нему подошли молодые люди, по виду студенты, в накидках молодогвардейцев. Попросили проголосовать. И когда таксист в опросном листе проголосовал за сохранение прямых выборов, молодогвардейцы, не особо скрываясь, выбросили листок в близлежащую урну. Таксист не поленился, вытащил его из урны, сфотографировал и прислал мне с просьбой опубликовать на форуме, снабдив фото комментарием: «Это что, у нас «Единая Россия с малых лет наших детей учит фальсифицировать результаты опросов и выборов?», — написал на местном интернет-форуме один из жителей и выложил фото «Опросного листа единороссов».

Подтасовку фактов ванинцы усмотрели и в самом официальном релизе исполкома «Единой России». В релизе единороссы написали: «Более 50% жителей Ванино выступили за систему конкурсных выборов главы поселения». Релиз уже разлетелся по региональным СМИ. Но в поселке Ванино проживают более 15 тысяч человек. Между тем, сами же единороссы утверждают, что опросили всего 577, а за отмену прямых выборов якобы высказались 296.

Между тем, лидер единороссов Хабаровского края Сергей Луговской пообещал жителям Ванино «высокопрофессионального главу, а также — повышение качества жизни, хорошие дороги, благоустроенные дворы и развитую инфраструктуру».

Однако жители, имеющие перед глазами наглядный пример того, как делают дела единороссы, в эти обещания уже не верят.