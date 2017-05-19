Правительство России расширило ТОР «Комсомольск»
В территорию опережающего развития вошли дополнительные участки в
В территорию опережающего развития вошли дополнительные участки в
Федеральное правительство распорядилось включить в ТОР «Комсомольск» новые земельные участки. Постановление также расширило перечень видов экономической деятельности, при которых действует особый правовой режим предпринимательства, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на министерство экономического развития региона.
Напомним, что решение о создании ТОР «Комсомольск» было принято 25 июня 2015 года. В нее вошли территории
Постановлением правительства от 12 мая в ТОР «Комсомольск» включили дополнительные территории в границах
В минэкономразвития края добавили, что финансирование строительства инженерной и транспортной инфраструктуры ТОР «Комсомольск» будет увеличено на 82 млн рублей. Деньги поступят из бюджета Хабаровского края и внебюджетных источников.
В ведомстве рассчитывают, что благодаря включению дополнительных территорий в ТОР будут созданы новые рабочие места. Ожидается, что налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2026 года составят более 2 млрд рублей.