Жителей Хабаровского края приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета
Обсуждение главного финансового документа состоится 26 мая.
Обсуждение главного финансового документа состоится 26 мая.
Хабаровск, 19 мая, AmurMedia.
Министерство финансов Хабаровского края 26 мая в 10.00 проводит публичные слушания по годовому отчету об исполнении краевого бюджета за 2016 год. Жители региона уже сейчас могут ознакомиться с проектом закона об исполнении краевого бюджета, сообщили ИА AmurMedia в
Подробнее изучить документы можно по ССЫЛКЕ.
Принять участие в публичных слушаниях приглашают по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, каб. 802. В краевом Минфине также готовы ответить на все вопросы граждан, касающиеся годового отчета об исполнении краевого бюджета, по телефонам: (4212) 40−23−00, 40−22−81.
Публичные слушания дают возможность жителям края понимать, из чего формировались доходы бюджета, на какие цели и в каких объёмах производились расходы в 2016 году. Министерство финансов края продолжит активно привлекать граждан к обсуждению бюджетных процессов в регионе.