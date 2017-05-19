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04:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жителей Хабаровского края приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета

Обсуждение главного финансового документа состоится 26 мая.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 мая, AmurMedia.

Министерство финансов Хабаровского края 26 мая в 10.00 проводит публичные слушания по годовому отчету об исполнении краевого бюджета за 2016 год. Жители региона уже сейчас могут ознакомиться с проектом закона об исполнении краевого бюджета, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. Уже сейчас жители региона могут ознакомиться с проектом закона об исполнении краевого бюджета, а также брошюрой «Отчет для граждан» на портале управления общественными финансами. Здесь размещены основные параметры главного финансового документа края. Так, доходы за 2016 год составили 82 млрд рублей, расходы — 86,8 млрд рублей. Дефицит бюджета в прошлом году составил 4,6 млрд рублей.

Подробнее изучить документы можно по ССЫЛКЕ.

Принять участие в публичных слушаниях приглашают по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, каб. 802. В краевом Минфине также готовы ответить на все вопросы граждан, касающиеся годового отчета об исполнении краевого бюджета, по телефонам: (4212) 40−23−00, 40−22−81.

Публичные слушания дают возможность жителям края понимать, из чего формировались доходы бюджета, на какие цели и в каких объёмах производились расходы в 2016 году. Министерство финансов края продолжит активно привлекать граждан к обсуждению бюджетных процессов в регионе.

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