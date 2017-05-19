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04:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На острове Русском во Владивостоке к 2018 году создадут ТОР

Александр Галушка отметил, что уже восемь инвесторов подтвердили свое желание реализовать свои проекты.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 мая, PrimaMedia.

На острове Русском во Владивостоке к 2018 году будет создана территория опережающего развития (ТОР), заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. По его словам, уже восемь инвесторов подтвердили свое желание реализовать свои проекты на сумму 50 млрд рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«До конца 2017 года мы обеспечим принятие решение о создании ТОРа на острове Русский», — отметил Александр Галушка, выступая на коллегии минвостокразвития в четверг, 18 мая.

Он отметил, что уже восемь инвесторов подтвердили свое желание реализовать свои проекты.

«Среди них Центр ядерной медицины, Инженерный центр ДЦСС (Дальневосточного центра судоремонта и судостроения — ИФ), новые гостиничные и туристические комплексы», — добавил глава ведомства.

Напомним, в настоящее время в Приморском крае созданы четыре территории опережающего развития — ТОР «Надеждинская», ТОР «Михайловский», ТОР «Большой Камень» и ТОР «Нефтехимический». А всего, как сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на совещании в кабмине, в ДФО создано 16 ТОРов.

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