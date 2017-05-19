В МРСК Сибири гендиректором выбрали омича Виталия Иванова

Совет директоров «МРСК Сибири» единогласно избрал генеральным директором омича Виталия Иванова. Он будет совмещать новую должность с должностью заместителя генерального директора ПАО «Россети». Соглашение с Ивановым рассчитано на три года — до 16 мая 2020 года включительно.

Отметим, что Иванов был исполняющим обязанности директора с 17 ноября 2016 года, когда в отставку ушел прежний руководитель компании Константин Петухов.

Новому руководителю сибирских энергетиков 47 лет, он родился в городе Тара Омской области и закончил Омский государственный университет путей сообщения.