В МРСК Сибири гендиректором выбрали омича Виталия Иванова
Он прослужит на этой должности до 2020 года.
Он прослужит на этой должности до 2020 года.
Совет директоров «МРСК Сибири» единогласно избрал генеральным директором омича Виталия Иванова. Он будет совмещать новую должность с должностью заместителя генерального директора ПАО «Россети». Соглашение с Ивановым рассчитано на три года — до 16 мая 2020 года включительно.
Отметим, что Иванов был исполняющим обязанности директора с 17 ноября 2016 года, когда в отставку ушел прежний руководитель компании Константин Петухов.
Новому руководителю сибирских энергетиков 47 лет, он родился в городе Тара Омской области и закончил Омский государственный университет путей сообщения.