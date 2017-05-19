Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Китай объявил об прорыве, который повлияет на мировую энергетику
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Россия сыграет с Канадой в полуфинале чемпионата мира
Олег Знарок недоволен судейством в матче с Чехией
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
12Воспоминания Набережной Круазет
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
860 лет назад родился Cид Вишес
08:17 (мск), источник: Om1.ru

В МРСК Сибири гендиректором выбрали омича Виталия Иванова

Он прослужит на этой должности до 2020 года.

Совет директоров «МРСК Сибири» единогласно избрал генеральным директором омича Виталия Иванова. Он будет совмещать новую должность с должностью заместителя генерального директора ПАО «Россети». Соглашение с Ивановым рассчитано на три года — до 16 мая 2020 года включительно.

Отметим, что Иванов был исполняющим обязанности директора с 17 ноября 2016 года, когда в отставку ушел прежний руководитель компании Константин Петухов.

Новому руководителю сибирских энергетиков 47 лет, он родился в городе Тара Омской области и закончил Омский государственный университет путей сообщения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Омская прокуратура проверила налоговиков Азовского района, скрывших свои прицепы к машинам и огороды
Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ
Китайские истребители перехватили самолет ВВС США
РФ ввела ограничения на поставки белорусской молочной продукции
CNN: США направили еще один авианосец к Корейскому полуострову
Дворкович рассказал, за счет чего в РФ создадут рабочие места
В Иране началось голосование на выборах президента
В российском меде запретят антибиотики
Спорт
Россия — Канада: мы ждали этого Сборная России победила Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится со своим самым принципиальным соперником
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
В Петербурге появится частный трамвай
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Какое жилье сложно продать?
В Петербурге достроили девять проблемных многоэтажек
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь