Сразу после выговора карагандинский чиновник стал акимом района

Заместитель районного акима Алимжан Канаев занял кресло первого руководителя. По данным телеканала, буквально за несколько часов до повышения 35-летний чиновник получил выговор.

Отмечается, что Комитету по этике не понравилось, что месяц назад чиновник отказался проходить экспертизу на алкогольное опьянение. Алимжан Канаев заявил дорожным полицейским, что ехать на освидетельствование слишком далеко. В итоге его лишили водительских прав на два года, а в совете по этике посчитали, что госслужащего такое поведение не красит. Но 18 мая чиновник занял кабинет своего бывшего начальника, он сам стал акимом района. И теперь ему полагается служебное авто и персональный водитель. Сам Канаев уверяет, что был честен с коллегами и учел все ошибки.

«Я отказался, не имея, конечно, умысла на то, что не повиноваться, отказался от прохождения, именно проследовал в наркологию областного наркодиспансера и там прошел освидетельствование. У меня была вынужденная такая мера, я свою вину признал, за нее несу ответственность», — телеканал цитирует слова акима Октябрьского района Караганды Алимжана Канаева.