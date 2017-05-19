Правительство Хабаровского края пополнится еще одним министерством

Хабаровск, 19 мая, AmurMedia.

В правительстве Хабаровского края появится новая структура — министерство внутренней и информационной политики. Назрела необходимость в создании новой структуры в органах исполнительной власти, которая бы имела больший вес, чем все действовавшие ранее, сообщил корр. ИА AmurMedia заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.

Как сообщил Виктор Марценко, 15 мая 2017 года губернатор Хабаровского края подписал распоряжение о создании министерства внутренней и информационной политики. Хотя штат у нового ведомства немалый, 95 человек, на него не потребуется дополнительных расходов бюджета.

— Речь идет об объединении уже существующих, но пока разрозненных подразделений, занимающихся разными аспектами внутренней и информационной политики в составе разных министерств и ведомств. Они есть и в министерстве экономического развития, и в министерстве сельского хозяйства, в комитете по печати и массовым коммуникациям и в аппарате губернатора, — пояснил Виктор Марценко. — Автономность приводила к разногласиям, когда комитет по печати думал так, а главное управление по внутренней политике думало иначе. Должно быть единое управление, оно и будет воплощено в новом министерстве, а главное управление по информационной политике и комитет по печати будут ликвидированы.

С введением единой структуры в органах исполнительной власти, которая, как полагает зампред по внутренней политике, будет более авторитетной для масс-медиа края, теснее станет взаимодействие со СМИ, и сократится время согласования документов и принятия решений.

Виктор Марценко не стал разглашать, кто может возглавить министерство.

— Пока губернатор не подпишет назначение, я ничего по кадрам говорить не буду. Но, думаю, до 1 июня руководство министерства будет назначено, — сказал он.