Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Публичный поцелуй Моники Беллуччи на открытии Канн-2017 (фото)
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Иванка Трамп стала новой иконой пластической хирургииВ пластической хирургии наметился новый тренд: на смену пышным формам Кардашьян пришла славянская красота Иванки Трамп
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Россия сыграет с Канадой в полуфинале чемпионата мира
Олег Знарок недоволен судейством в матче с Чехией
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
Красное платье не поможет привлечь партнера
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8«Суперлюди» Японии
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
860 лет назад родился Cид Вишес
06:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Правительство Хабаровского края пополнится еще одним министерством

До 1 июня станет известно, кто возглавит новоиспеченное министерство внутренней и информационной политики.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 мая, AmurMedia.

В правительстве Хабаровского края появится новая структура — министерство внутренней и информационной политики. Назрела необходимость в создании новой структуры в органах исполнительной власти, которая бы имела больший вес, чем все действовавшие ранее, сообщил корр. ИА AmurMedia заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.

Как сообщил Виктор Марценко, 15 мая 2017 года губернатор Хабаровского края подписал распоряжение о создании министерства внутренней и информационной политики. Хотя штат у нового ведомства немалый, 95 человек, на него не потребуется дополнительных расходов бюджета.

— Речь идет об объединении уже существующих, но пока разрозненных подразделений, занимающихся разными аспектами внутренней и информационной политики в составе разных министерств и ведомств. Они есть и в министерстве экономического развития, и в министерстве сельского хозяйства, в комитете по печати и массовым коммуникациям и в аппарате губернатора, — пояснил Виктор Марценко. — Автономность приводила к разногласиям, когда комитет по печати думал так, а главное управление по внутренней политике думало иначе. Должно быть единое управление, оно и будет воплощено в новом министерстве, а главное управление по информационной политике и комитет по печати будут ликвидированы.

С введением единой структуры в органах исполнительной власти, которая, как полагает зампред по внутренней политике, будет более авторитетной для масс-медиа края, теснее станет взаимодействие со СМИ, и сократится время согласования документов и принятия решений.

Виктор Марценко не стал разглашать, кто может возглавить министерство.

— Пока губернатор не подпишет назначение, я ничего по кадрам говорить не буду. Но, думаю, до 1 июня руководство министерства будет назначено, — сказал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Заниматься летом в Школе IQ 007 в Хабаровске - круто!
Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ
Пентагон объяснил удар по проправительственным силам в Сирии
РФ ввела ограничения на поставки белорусской молочной продукции
CNN: США направили еще один авианосец к Корейскому полуострову
Президент Бразилии отказался уходить в отставку после скандала
В Иране начались президентские выборы
В российском меде запретят антибиотики
Спорт
Россия — Канада: мы ждали этого Сборная России победила Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится со своим самым принципиальным соперником
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Какое жилье сложно продать?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь