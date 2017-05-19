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06:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутат ЗС предложил разбить Таймыр на несколько районов

По мнению парламентария, это поможет вернуть в район федеральные органы.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Валерий Вэнго предложил присвоить Таймыру статус автономного или административного округа в составе региона. За счет этого район дополнительно разделится на несколько муниципальных образований.

Свою инициативу Вэнго высказал после того, как активисты заявили о возможном отделении Таймыра от Красноярского края. Депутат заявил, что проблемы действительно существуют, но «раздувать» скандал не стоит.

«И первый, и второй вариант, по мнению инициативной группы, позволит Таймыру лучше развиваться и все поселения вернут себе статус районных. Заново появится Хатангский район, Диксонский, Усть-Енисейский, Дудинский. Всё это позволит обратно на территорию вернуть те федеральные структуры, которые покинули территорию Таймыра», — рассказал Вэнго «7 каналу».

Напомним, активисты хотят провести референдум по отделению Таймыра от Красноярского края, поскольку северяне «стали хуже жить». Решение о голосовании будет принято местной избирательной комиссией.

Сейчас Таймыр находится в составе Красноярского края как один муниципальный район. Главой Таймыра является Сергей Левченко.

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