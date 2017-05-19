Точка кипения: Гройсман предложил Раде рассмотреть вопрос о доверии Кабмину

Об этом он заявил в программе «Право на владу» на «1+1».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил депутатам Верховной Рады рассмотреть вопрос о доверии или недоверии к его правительству.

«Я никого не крышую», — сказал он. И добавил: «Я не боюсь отчета в парламенте».

Гройсман предложил Раде рассмотреть вопрос о доверии к правительству уже на следующей неделе.

«Я предлагаю на следующей неделе внести резолюцию», — заявил премьер.

Он утверждает, что сообщения о принуждении чиновников увольняться с должностей и содействие при назначении на них не соответствуют действительности.

«Я никого не лоббирую назначать, не заставляю писать заявления», — сказал чиновник.

Как сообщал «Обозреватель», ранее Гройсман пообещал уйти в отставку, если до 1 октября 2017 года не внедрит пенсионную реформу.