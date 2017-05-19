Искать, уговаривать, заманивать инвесторов призвал губернатор Иркутской области

Инвестиции в основной капитал на душу населения Иркутской области сейчас составляют 107 тыс. рублей. По темпу роста инвестиций удалось за 2016 год выйти на первое место в Сибири и на восьмое — в России. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко во время оглашения инвестиционного послания 18 мая 2017 года. По итогам минувшего года объём инвестиций в основной капитал составил 258,5 млрд рублей, что на 22% или почти на 47 млрд рублей больше уровня предыдущего года. По этому показателю Иркутская область стабильно занимает второе место среди регионов Сибири (впереди — только Красноярский край). В целом области удалось за год подняться на четыре пункта и занять 16-ое место среди регионов России, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Мы впервые за многие годы смогли утвердить областной бюджет, который нацелен не только на выживание, но и имеет средства для развития, — отметил Сергей Левченко. — Наблюдается оживление во всех важных для региона сферах. Благодаря росту экономики начали повышаться и налоговые отчисления. Оживление инвестиционной активности, реализация крупных проектов позволила создать около двух тысяч новых рабочих мест, дополнительно мобилизовать в консолидированный бюджет Иркутской области более 6 миллиардов рублей налоговых отчислений. И это не предел. На этом поприще у нас еще есть много возможностей».

В 2016 году усовершенствованы механизмы поддержки участников инвестиционной деятельности. Принят новый закон, который регламентирует отдельные вопросы реализации промышленной политики в Иркутской области. В дополнение к уже существующей инфраструктуре поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, которая включает в себя Корпорацию развития Иркутской области, Гарантийный фонд и Фонд поддержки предпринимательства, в 2016 году созданы еще три новых института развития: Агентство инвестиционного развития Иркутской области, региональный фонд микрокредитования и Фонд развития промышленности Иркутской области. Открылось представительство Агентства инвестиционного развития в Монголии.

«Фонд развития промышленности позволяет вести заёмное финансирование проектам предприятий обрабатывающей промышленности по ставке 5% годовых в размере от 20 до 100 млн рублей за счет федерального и регионального источников. При этом соотношение софинансирования будет 70 на 30%, — сообщил губернатор. — Этот инструмент позволит нам ориентироваться на ежегодный рост в секторе обрабатывающих производств не менее 5 процентов в год. Это сложная задача, но выполнимая».

Глава региона также остановился на системных проблемах. Основные трудности — это огромное количество идей, которые зачастую нереализуемы, и недостаточно высокий уровень предпринимательской активности по важным для региона направлениям. Пример — территория опережающего развития в Усолье-Сибирском, где созданы хорошие условия для резидентов, но инвестиционного бума там не наблюдается.

«Видимо, кто-то сидит и ждёт, что к нам прибегут люди с деньгами и построят то, что мы захотим. Практика показывает, что это неправильная логика. Убежден, что не стоит ждать инвестора, сидя в кабинетах, его надо искать, уговаривать, если хотите — заманивать, — сказал Сергей Левченко. — Примером такой эффективной работы могу назвать наше взаимодействие с Могилевским лифтостроительным заводом, соглашение о сотрудничестве с которым региональный минэконом подписал за полчаса до начала нашего мероприятия. Благодаря кропотливой работе мы сумели убедить инвестора зайти на нашу площадку, поскольку не только предложили выгодные и понятные условия, но и смогли доказать объем спроса на ту продукцию, которая будет производиться — а это лифтовые комплекты».

Глава региона дал поручение Агентству инвестиционного развития Иркутской области: обеспечить привлечение инвестиций в экономику Иркутской области в объеме не менее 3 млрд рублей уже в 2017 году.