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06:52 (мск), источник: Om1.ru

Нестеренко начал зарабатывать больше губернатора Назарова

Глава избирательной комиссии по Омской области продал свою машину Toyota Land Cruiser Prado.

Члены избирательной комиссии Омской области обнародовали свои доходы в 2016 году. При этом оказалось, что председатель Алексей Нестеренко заработал на 2,3 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года, — 6,22 миллиона рублей.

Такой рост доходов объясняется просто, — глава регионального избиркома продал машину Toyota Land Cruiser Prado.

Также у Нестеренко есть квартира площадью 113,9 квадратных метров, гаражный бокс 18,6 квадратных метров и земельный участок под ним. Он передвигается на Toyota Land Cruiser 200, вероятно, купленнном на вырученные от продажи прежней машины средства.

Секретарь Александр Христолюбов получил в прошлом году 4,24 миллиона рублей, это в 1,4 раза больше прошлогодних показателей. Он также приобрел квартиру в 41,1 квадратных метра.

Заместитель главы избиркома Михаил Мордовин задекларировал доход в 1,19 миллионов рублей. Ему принадлежат доли в двух квартирах, 46,6 и 67,5 квадратных метра.

Напомним, что губернатор Виктор Назаров получил в прошлом году 5,9 миллиона рублей. Выходит, глава региона получает меньше, чем председатель областной избирательной комиссии.

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Нестеренко начал зарабатывать больше губернатора Назарова
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