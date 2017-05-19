Нестеренко начал зарабатывать больше губернатора Назарова
Глава избирательной комиссии по Омской области продал свою машину Toyota Land Cruiser Prado.
Глава избирательной комиссии по Омской области продал свою машину Toyota Land Cruiser Prado.
Члены избирательной комиссии Омской области обнародовали свои доходы в 2016 году. При этом оказалось, что председатель Алексей Нестеренко заработал на 2,3 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года, — 6,22 миллиона рублей.
Такой рост доходов объясняется просто, — глава регионального избиркома продал машину Toyota Land Cruiser Prado.
Также у Нестеренко есть квартира площадью 113,9 квадратных метров, гаражный бокс 18,6 квадратных метров и земельный участок под ним. Он передвигается на Toyota Land Cruiser 200, вероятно, купленнном на вырученные от продажи прежней машины средства.
Секретарь Александр Христолюбов получил в прошлом году 4,24 миллиона рублей, это в 1,4 раза больше прошлогодних показателей. Он также приобрел квартиру в 41,1 квадратных метра.
Заместитель главы избиркома Михаил Мордовин задекларировал доход в 1,19 миллионов рублей. Ему принадлежат доли в двух квартирах, 46,6 и 67,5 квадратных метра.
Напомним, что губернатор Виктор Назаров получил в прошлом году 5,9 миллиона рублей. Выходит, глава региона получает меньше, чем председатель областной избирательной комиссии.