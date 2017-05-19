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07:07 (мск), источник: РИА Новости

В Иране начались президентские выборы

ТЕГЕРАН, 19 мая — РИА Новости. Избирательные участки открылись в пятницу во всех городах Ирана на выборах нового президента страны, сообщает национальная избирательная комиссия.

Источник: Reuters

По данным комиссии, правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.

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Кандидатов четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.

Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Одновременно с президентскими в Иране пройдут выборы в городские советы и довыборы в парламент.

Выборы состоятся при усиленных мерах безопасности, их обеспечат около 300 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

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