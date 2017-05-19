Дворкович: новые рабочие места в РФ будут создаваться за счет стартапов

«Новые рабочие места будут создаваться за счет малых инновационных компаний, за счет стартапов», — сказал он.

ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Экономический рост и создание новых рабочих мест в России будет обеспечено в основном за счет малых инновационных компаний и стартапов. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на форуме молодых ученых U-NOVUS «Путь технологического предпринимателя в России: как его начать в студенчестве?», который проходит в Томске.

Дворкович также отметил, что сейчас таких предприятий недостаточно много, и это является одной из главных причин замедленного экономического роста. При увеличении количества малых инновационных предприятий рост ВВП в России мог бы достигнуть 4−5%, подчеркнул Дворкович.

Страх банкротства

Боязнь и непонимание сути банкротства, излишняя строгость государственных органов к небольшим нарушениям в бизнесе, а также стремление делать карьеру в крупных компаниях являются основными причинами низкой активности молодых предпринимателей в России, отметил Дворкович.

«(Причинами являются) штрафы, как прямые, так и другие варианты наказания за ошибку или неуспех, когда действуют по незнанию или неосторожности. В силу исторических причин — избыточное желание наказать у системы. У нас этого с избытком», — сказал он, отвечая на вопрос о причинах низкой активности малого предпринимательства.

Другой причиной он назвал низкую терпимость к потере вложений. «Нет понимания, что обанкротиться — это нормально. Что за счет успешных проектов мы получим больше», — отметил Дворкович.

Он также отметил, что у молодежи преобладает тяга к работе в крупных компаниях, а не к открытию собственного дела, при котором «рисков больше, но можно больше получить».