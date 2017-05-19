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07:57 (мск), источник: ТАСС

Дворкович: новые рабочие места в РФ будут создаваться за счет стартапов

Вице-премьер отметил, что сейчас таких предприятий недостаточно, и это является одной из главных причин замедленного экономического роста.

Источник: РИА "Новости"

ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Экономический рост и создание новых рабочих мест в России будет обеспечено в основном за счет малых инновационных компаний и стартапов. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на форуме молодых ученых U-NOVUS «Путь технологического предпринимателя в России: как его начать в студенчестве?», который проходит в Томске.

«Новые рабочие места будут создаваться за счет малых инновационных компаний, за счет стартапов», — сказал он.

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Дворкович также отметил, что сейчас таких предприятий недостаточно много, и это является одной из главных причин замедленного экономического роста. При увеличении количества малых инновационных предприятий рост ВВП в России мог бы достигнуть 4−5%, подчеркнул Дворкович.

Страх банкротства

Боязнь и непонимание сути банкротства, излишняя строгость государственных органов к небольшим нарушениям в бизнесе, а также стремление делать карьеру в крупных компаниях являются основными причинами низкой активности молодых предпринимателей в России, отметил Дворкович.

«(Причинами являются) штрафы, как прямые, так и другие варианты наказания за ошибку или неуспех, когда действуют по незнанию или неосторожности. В силу исторических причин — избыточное желание наказать у системы. У нас этого с избытком», — сказал он, отвечая на вопрос о причинах низкой активности малого предпринимательства.

Другой причиной он назвал низкую терпимость к потере вложений. «Нет понимания, что обанкротиться — это нормально. Что за счет успешных проектов мы получим больше», — отметил Дворкович.

Он также отметил, что у молодежи преобладает тяга к работе в крупных компаниях, а не к открытию собственного дела, при котором «рисков больше, но можно больше получить».

Комментарии
5
солнечка
рабочие места будут для киргизов дружественных нам и турок, которым для работы на стройках Москвы и не только! а москвичу в 47 лет с высшим образованием рабочего места с нормальной оплатой найти не реально!!!Об этом ТАМ не знают и не думают!!! Любому бизнесу лучше оплачивать мигрантов с десяток, чем одного образованного и юридически грамотного москвича!!!Так что-"нет пророка в своём отечестве"-это классика жанра!!!Увы!!
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Василий Фесин
Как можно верить? Что он,что его начальник--дальше писать не буду-забанят...Вы знаете о них всё...
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Руслан Д.
О каких новых рабочих местах говорит этот человек? Желающих инвестировать в страну всё меньше и меньше.Инвесторы не понимают того,что мы свои деньги инвестируем за рубежом,а хотим ,чтобы чужие деньги приходили к нам.Дураков сегодня нет!
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