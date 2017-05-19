Китайские истребители перехватили самолет ВВС США

WC-135 является специальным летательным аппаратом ВВС США, задачей которого является анализ атмосферы для обнаружения и идентификации ядерных взрывов.

Минобороны Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом Evertsen

По утверждению источников, он проводил стандартные работы в нейтральном воздушном пространстве, когда рядом с ним появились боевые самолеты российского производства.

Команда американского самолета, который на жаргоне пилотов называется «нюхач» или «погодная птичка», оценила действия по перехвату как «непрофессиональные». По словам должностных лиц, соответствующая нота была направлена Пекину по соответствующим дипломатическим каналам.

4 мая два истребителя пятого поколения F-22 ВВС США перехватили и сопроводили пару российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95, совершавших полет близ Аляски вместе с двумя истребителями Су-35. В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) похвалили действия пилотов ВКС РФ, назвав полет «безопасным и профессиональным».

12 мая в Министерстве обороны России заявили о перехвате истребителем Су-30 разведчика P-8 Poseidon ВМС США в небе над Черным морем. Ранее телеканал NBC News сообщил, что российский истребитель пролетел в шести метрах от американского самолета.