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07:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Китайские истребители перехватили самолет ВВС США

Два истребителя Су-30 ВВС Китая были подняты на перехват американского военного самолета Boeing WC-135 Constant Phoenix над Восточно-Китайским морем. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника в военных кругах.

Источник: Reuters

WC-135 является специальным летательным аппаратом ВВС США, задачей которого является анализ атмосферы для обнаружения и идентификации ядерных взрывов.

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По утверждению источников, он проводил стандартные работы в нейтральном воздушном пространстве, когда рядом с ним появились боевые самолеты российского производства.

Команда американского самолета, который на жаргоне пилотов называется «нюхач» или «погодная птичка», оценила действия по перехвату как «непрофессиональные». По словам должностных лиц, соответствующая нота была направлена Пекину по соответствующим дипломатическим каналам.

4 мая два истребителя пятого поколения F-22 ВВС США перехватили и сопроводили пару российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95, совершавших полет близ Аляски вместе с двумя истребителями Су-35. В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) похвалили действия пилотов ВКС РФ, назвав полет «безопасным и профессиональным».

12 мая в Министерстве обороны России заявили о перехвате истребителем Су-30 разведчика P-8 Poseidon ВМС США в небе над Черным морем. Ранее телеканал NBC News сообщил, что российский истребитель пролетел в шести метрах от американского самолета.

Комментарии
8
А Б
Надо полагать, что пилоты китайских самолётов могли визуально определить тип незаконно перехватываемого ими самолёта в нейтральном воздушном пространстве. Т.е. они знали предназначение американского самолёта, задачей которого является анализ атмосферы для обнаружения и идентификации ядерных взрывов. А поскольку ядерные взрывы в регионе в настоящее время проводит только КНДР, этот эпизод можно расценивать как нежелание Китая выявлять незаконную деятельность властей КНДР. Это, в свою очередь, может говорить о поддержке Китаем позиции КНДР, нарушающей международно принятые санкции ООН.
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олег липатов
В который раз поражает неграмотность "АБ". Северная Корея омывается Японским морем и какое отношение Восточно-Китайское море имеет к КНДР. На лицо явная провокация США и бездарная логика. "АБ"
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Dmitriy Ermakov
Кстати, АБашка, самый большой болт на ООН открыто забивают именно США, подавая пример всему миру!
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