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07:32 (мск), источник: ИА REGNUM

Власти ожидают 130 тыс. заявок на бесплатные гектары до конца 2017 года

Самым популярным регионом остаётся Приморский край.

Источник: Reuters

Регионы Дальнего Востока получили почти 90 тыс. заявок на получение земли в безвозмездное пользование. В прогнозах минвостокразвития РФ — не менее 130 тыс. заявок на дальневосточные гектары до конца 2017 года. Такие цифры озвучил глава ведомства Александр Галушка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На сегодняшний день, 19 мая, подано 89 тыс. 576 заявок на получение дальневосточных гектаров, в пользование передано 16 тыс. 266 участков, в 73 тыс. 310 случаях документы находятся на рассмотрении у профильных органов.

По словам министра по развитию Дальнего Востока, ожидается, что до конца 2017 года граждане подадут в общей сложности не менее 130 тыс. заявок.

«Люди берут землю для того, чтобы вести сельское хозяйство, построить свой дом, заниматься бизнесом. Меры поддержки дифференцированы и зависят от того, чем планирует заняться человек на своей земле», — добавил Александр Галушка.

Для граждан, которые берут дальневосточные гектары под сельское хозяйство, предусмотрены гранты, льготный лизинг сельскохозяйственной техники, под строительство дома — квоты на вырубку леса. В конце апреля для получателей земли стартовала программа по предоставлению льготных кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край был лидером по количеству выданных гектаров. По данным на 11 мая, жители России получили здесь 4 тыс. 92 земельных участка. Между тем, по общему числу заявок самым популярным регионом остаётся соседний Приморский край — на него приходится 40% заявок.

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