Муженко обсудил со Скапарротти пакет помощи НАТО для Украины
По данным Генштаба, в ходе встречи обсуждались вопросы реализации комплексного пакета помощи со стороны НАТО для Украины и направления дальнейшего сотрудничества.
По данным Генштаба, в ходе встречи обсуждались вопросы реализации комплексного пакета помощи со стороны НАТО для Украины и направления дальнейшего сотрудничества.
КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко провел ряд рабочих встреч с представителями НАТО в Брюсселе, в ходе которых стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества, сообщила в четверг
«Находясь в
По данным Генштаба, обсуждались вопросы реализации комплексного пакета помощи со стороны НАТО для Украины и направления дальнейшего сотрудничества. Муженко также проинформировал представителей НАТО о ситуации в Донбассе.
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