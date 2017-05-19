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09:16 (мск), источник: Kazinform

Даурен Абаев призвал казахстанцев не переживать за пенсионные накопления

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал проблему, возникшую у Международного банка Азербайджана, в который ЕНПФ вложил существенную часть пенсионных накоплений казахстанцев.

Источник: Kazinform

«Я понимаю прекрасно людей, переживающих за свои пенсионные накопления. На данный момент идет проверка, и все детали будут опубликованы. В Казахстане действует госгарантия пенсионных накоплений, которая учитывает даже инфляцию. Поэтому все граждане, которым положены пенсии, будут ее получать. В этом нет никаких сомнений, не стоит за это переживать. Другой вопрос, правильно ли были инвестированы эти деньги — он на особом контроле, и идет соответствующая проверка», — отметил министр в эфире программы «Открытый диалог с Дауреном Абаевым» на телеканале «Хабар».

Напомним, Международный банк Азербайджана, в который Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана инвестировал 71,3 млрд тенге активов, подал в суд заявление о банкротстве. Финучреждение прекратило выплаты по внешнему долгу и готовится к переговорам с кредиторами о реструктуризации. Финансовые проблемы возникли из-за колебания цен на нефть и девальвации нацвалюты Азербайджана. Через банкротство руководство банка надеется избежать исков со стороны кредиторов. При этом правительство Азербайджана приняло решение оплатить долги банка. Поэтому, как заверяет эксперт, ни ЕНПФ, ни другим компаниям, предоставившим средства Межбанку, ничего не грозит.

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