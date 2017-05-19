Суд решит, стоит ли арестовывать экс-губернатора Челябинской области

Свердловский областной суд сегодня, 19 мая, рассмотрит апелляцию прокурора на отказ в аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 12 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство следствия о заочном аресте экс-чиновника.

«Cуд рассмотрит апелляционное представление прокурора на определение Ленинского районного суда Екатеринбурга об отказе в избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Юревича. Заседание назначено на 14.30», — сообщили в канцелярии.

Кроме того, этот же суд рассмотрит жалобу одного из защитников экс-губернатора Рустама Кутуева — это заседание состоится в 11.30.

Юревичу предъявлено обвинение по статьям «получение взятки» и «подстрекательство к клевете». По версии Следственного комитета, он систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство, а также подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина.

Ранее Челябинский областной суд признал законным проведение обыска в доме Михаила Юревича в марте текущего года.