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07:50 (мск), источник: dostup1.ru

Суд решит, стоит ли арестовывать экс-губернатора Челябинской области

По данным защиты, Юревич в настоящее время проходит лечение у онкогематолога в Лондоне.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Свердловский областной суд сегодня, 19 мая, рассмотрит апелляцию прокурора на отказ в аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 12 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство следствия о заочном аресте экс-чиновника.

«Cуд рассмотрит апелляционное представление прокурора на определение Ленинского районного суда Екатеринбурга об отказе в избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Юревича. Заседание назначено на 14.30», — сообщили в канцелярии.

Кроме того, этот же суд рассмотрит жалобу одного из защитников экс-губернатора Рустама Кутуева — это заседание состоится в 11.30.

Юревичу предъявлено обвинение по статьям «получение взятки» и «подстрекательство к клевете». По версии Следственного комитета, он систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство, а также подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина.

Ранее Челябинский областной суд признал законным проведение обыска в доме Михаила Юревича в марте текущего года.

Экс-губернатор объявлен в международный розыск. По данным защиты, Юревич в настоящее время проходит лечение у онкогематолога в Лондоне.

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