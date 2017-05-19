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08:03 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Канадский сенат поддержал соглашение о ЗСТ с Украиной

Сенат Канады проголосовал за создание зоны свободной торговли с Украиной.

Источник: Telegraf.com.ua

Верхняя палата парламента Канады — Сенат — проголосовала за создание зоны свободной торговли (ЗСТ) с Украиной. Как сообщается на странице законопроекта на сайте парламента, третье чтение пройдено Сенатом без внесения поправок. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко написал в Twitter, что сегодня в Канаде «большой украинский день».

«Сенат только что проголосовал за ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной!» — говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что до завершения ратификации нужна только подпись генерал-губернатора Канады.

«Финишная прямая», — отметил Шевченко.

Соглашение о ЗСТ было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо. С момента вступления в силу соглашения Канада откроет для украинских экспортеров 98% своего рынка товаров, являющихся предметом двусторонней торговли. Закон «О ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой» Верховная Рада приняла 14 марта 2017 года.

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