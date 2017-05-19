Канадский сенат поддержал соглашение о ЗСТ с Украиной

Верхняя палата парламента Канады — Сенат — проголосовала за создание зоны свободной торговли (ЗСТ) с Украиной. Как сообщается на странице законопроекта на сайте парламента, третье чтение пройдено Сенатом без внесения поправок. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко написал в Twitter, что сегодня в Канаде «большой украинский день».

«Сенат только что проголосовал за ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной!» — говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что до завершения ратификации нужна только подпись генерал-губернатора Канады.

«Финишная прямая», — отметил Шевченко.