Канадский сенат поддержал соглашение о ЗСТ с Украиной
Сенат Канады проголосовал за создание зоны свободной торговли с Украиной.
Сенат Канады проголосовал за создание зоны свободной торговли с Украиной.
Верхняя палата парламента Канады — Сенат — проголосовала за создание зоны свободной торговли (ЗСТ) с Украиной. Как сообщается на странице законопроекта на сайте парламента, третье чтение пройдено Сенатом без внесения поправок. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко написал в Twitter, что сегодня в Канаде «большой украинский день».
«Сенат только что проголосовал за ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной!» — говорится в сообщении.
Он также подчеркнул, что до завершения ратификации нужна только подпись
«Финишная прямая», — отметил Шевченко.
Соглашение о ЗСТ было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Украину