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07:57 (мск), источник: 365info.kz

Абаев попросил казахстанцев не переживать за пенсионные накопления

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал ситуацию с деньгами ЕНПФ, вложенными в Международный банк Азербайджана.

Источник: 365info.kz

В эфире программы «Открытый диалог с Дауреном Абаевым» на телеканале «Хабар» министр призвал казахстанцев сохранять спокойствие.

— Я прекрасно понимаю людей, переживающих за свои пенсионные накопления. На данный момент идет проверка, все детали будут опубликованы. В Казахстане действует госгарантия пенсионных накоплений, которая учитывает даже инфляцию. Поэтому все граждане, которым положены пенсии, будут ее получать. В этом нет никаких сомнений, не стоит за это переживать. Другой вопрос, и он на особом контроле, правильно ли были инвестированы эти деньги, идет соответствующая проверка, — отметил Абаев.

ЕНПФ инвестировал в Международный банк Азербайджана 71,3 млрд тенге своих активов. Недавно Межбанк подал в суд заявление о банкротстве и прекратил выплаты по внешнему долгу. При этом правительство Азербайджана заявило о готовности оплатить долги банка, в том числе вернуть средства ЕНПФ.

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