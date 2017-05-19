Абаев попросил казахстанцев не переживать за пенсионные накопления

В эфире программы «Открытый диалог с Дауреном Абаевым» на телеканале «Хабар» министр призвал казахстанцев сохранять спокойствие.

— Я прекрасно понимаю людей, переживающих за свои пенсионные накопления. На данный момент идет проверка, все детали будут опубликованы. В Казахстане действует госгарантия пенсионных накоплений, которая учитывает даже инфляцию. Поэтому все граждане, которым положены пенсии, будут ее получать. В этом нет никаких сомнений, не стоит за это переживать. Другой вопрос, и он на особом контроле, правильно ли были инвестированы эти деньги, идет соответствующая проверка, — отметил Абаев.

ЕНПФ инвестировал в Международный банк Азербайджана 71,3 млрд тенге своих активов. Недавно Межбанк подал в суд заявление о банкротстве и прекратил выплаты по внешнему долгу. При этом правительство Азербайджана заявило о готовности оплатить долги банка, в том числе вернуть средства ЕНПФ.