В свердловском городе перенесли выборы главы
В Арамили отменили проведение второго этапа конкурса на выборы главы городского округа. Сообщение об этом появилось на сайте городской думы, передает корреспондент Накануне.RU.
В Арамили отменили проведение второго этапа конкурса на выборы главы городского округа. Сообщение об этом появилось на сайте городской думы, передает корреспондент Накануне.RU.
Заседание по конкурсу состоялось вчера. Причиной отмены стало отсутствие кворума конкурсной комиссии. Дату и место проведения следующего заседания объявят позже.
Добавим, что на пост претендуют 10 человек, в том числе действующий мэр Арамили Владимир Герасименко.