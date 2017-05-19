В свердловском городе перенесли выборы главы

Заседание по конкурсу состоялось вчера. Причиной отмены стало отсутствие кворума конкурсной комиссии. Дату и место проведения следующего заседания объявят позже.

Добавим, что на пост претендуют 10 человек, в том числе действующий мэр Арамили Владимир Герасименко.