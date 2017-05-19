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09:41 (мск), источник: Sputnik.by

Выборы в Иране: Хаменеи проголосовал, участки открылись и в Минске

Избирательные участки открылись в пятницу во всех городах Ирана, а также за рубежом, в том числе и в белорусской столице.

Источник: Reuters

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Граждане Ирана в пятницу проголосуют за нового президента страны, победителем будет признан кандидат, который наберет более 50% голосов избирателей.

Президент избирается на четыре года прямым голосованием, причем может избираться только на два срока подряд. Право голосовать имеют все дееспособные граждане Ирана старше 18 лет — 56,41 миллиона человек.

Голосование в Иране началось в 08.00 (07.30 по минскому времени) и продлится до 18.00 (16.30 по минскому времени), но, вероятно, работа избирательных участков будет продлена из-за высокой явки.

Кандидатов четверо:

действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба, кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.

Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Диаспора в Беларуси

Для выражения волеизъявления иранских граждан, проживающих на территории Беларуси, открыты сразу два избирательных участка:

в здании дипломатического представительства Ирана в Минске, в Белорусском государственном медицинскому университете (БГМУ).

«Белорусские участки будут открыты для голосования будут открыты с 8:00 до 18:00 по минскому времени», — сообщили Sputnik в посольстве Исламской Республики Иран в Беларуси.

Особенности избирательной кампании

Нынешние 12-е президентские выборы проходят на фоне серьезных проблем в экономике страны: несмотря на снятие части санкций после заключения с Западом соглашения по ядерной программе, Иран так и не смог выйти из стагнации, поэтому экономический фактор станет определяющим при принятии решения избирателями.

Одним из важных факторов, который уже не первый год оказывает влияние на исход выборов, является поддержка того или иного кандидата верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи, а также экс-президентом Мохаммадом Хатами.

Али Хаменеи одним из первых проголосовал на проходящих в стране президентских выборах.

«Выборы очень важны, и судьба страны находится в руках народа», — заявил Хаменеи, проголосовавший на избирательном участке в Тегеране.

Sputnik готовит репортаж с избирательных участков в Беларуси, следите за обновлениями портала.

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