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09:13 (мск), источник: Tengrinews

«Нужно потерпеть». Вице-министр сравнил Астану с трехкомнатной квартирой

Вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр рассказал о возможной транспортной нагрузке в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Мы проводили ряд международных мероприятий, который показали слабую эффективность уличной дорожной сети Астаны. В соответствии с данным опытом акимат строит свои планы по реконструкции автомобильных дорог. Согласитесь, что дорожная сеть, которая сейчас существует, она заметно отличается от той, которая была еще 8−10 лет назад. Мы совершенно забыли, что когда не существовало проспекта Туран, мы ехали все по Кабанбай батыра в аэропорт. И говорили, если построим Туран, то движения на этих улицах совершенно не будет», — сказал Скляр.

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«Теперь мы загрузили и Туран, и Кабанбай батыра, и Орынбор (ныне улица Мәнгілік Ел — прим. автора) — новый выход на аэропорт появился, он заметно разгрузил этот транспортный узел. Стратегия транспортного развития столицы проходит в соответствии с возможностями бюджета, но она достаточно эффективно идет. Наше министерство выделяет целевые трансферты городу Астана, местный бюджет финансирует. Улично-дорожная сеть максимально будет приведена в порядок к EXPO», — добавил он.

Вице-министра спросили, ожидается ли большая нагрузка на городской трафик от большого наплыва гостей.

«Понятно, что нам, горожанам, будет несколько дискомфортно, но это нужно пройти, это нужно потерпеть. Это все равно, что мы принимаем гостей у себя дома в трехкомнатной квартире и две комнаты занимают гости. Примерно такая, может быть, ситуация возникнет. Я думаю, это временные трудности. Совместно с акиматом мы будем каждую ситуацию отдельно рассматривать и стараться ее решить», — отметил вице-министр Роман Скляр.

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