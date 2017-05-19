«Нужно потерпеть». Вице-министр сравнил Астану с трехкомнатной квартирой

«Мы проводили ряд международных мероприятий, который показали слабую эффективность уличной дорожной сети Астаны. В соответствии с данным опытом акимат строит свои планы по реконструкции автомобильных дорог. Согласитесь, что дорожная сеть, которая сейчас существует, она заметно отличается от той, которая была еще 8−10 лет назад. Мы совершенно забыли, что когда не существовало проспекта Туран, мы ехали все по Кабанбай батыра в аэропорт. И говорили, если построим Туран, то движения на этих улицах совершенно не будет», — сказал Скляр.

«Теперь мы загрузили и Туран, и Кабанбай батыра, и Орынбор (ныне улица Мәнгілік Ел — прим. автора) — новый выход на аэропорт появился, он заметно разгрузил этот транспортный узел. Стратегия транспортного развития столицы проходит в соответствии с возможностями бюджета, но она достаточно эффективно идет. Наше министерство выделяет целевые трансферты городу Астана, местный бюджет финансирует. Улично-дорожная сеть максимально будет приведена в порядок к EXPO», — добавил он.

Вице-министра спросили, ожидается ли большая нагрузка на городской трафик от большого наплыва гостей.