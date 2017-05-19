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08:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Бюджет Приморья обеспечит «Хаятту» ипотеку

Кредит в 1,2 млрд рублей растянут до 2024 года: генподрядчик раскрыл схему финансирования достройки гостиницы и возврата займа.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 мая, PrimaMedia.

Генподрядчик строительства пятизвездочной гостиницы «Хаятт» на Корабельной набережной Владивостока, ОАО «Наш дом Приморье» (НДП, 100% принадлежит администрации Приморского края) намерен взять кредит на достройку объекта в размере 1,2 млрд рублей сроком на семь лет. Гарантию на получение этих средств НДП планирует получить в бюджете Приморья. С таким обращением к депутатам уже выступила администрация края. На гашение процентов по займу уйдет еще порядка 1 млрд рублей. Выплачивать кредит будут за счет эксплуатации гостиницы. Информация об этом прозвучала на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморья в пятницу, 19 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

На заседании бюджетного комитета депутаты заслушали информацию прокуратуры Приморского края о проверке соблюдения законодательства при строительстве гостиничного комплекса на Корабельной набережной. Так, по данным надзорного органа, «в нарушение требований Градостроительного кодекса РФ не завершены проектные работы по объекту, не определена окончательная стоимость, отсутствует полный комплект сметной документации и сводный сметный расчет.

«ОАО НДП не приняты должные меры по проведению работ по проектированию строительства указанного комплекса, что привело к затягиванию сроков строительства объектов, необходимости увеличения уставного капитала НДП за счет средств краевого бюджета, привлечению дополнительных источников финансирования. Несмотря на возложенные на НДП обязанности по обеспечению целевого характера использования бюджетных средств, отсутствие контроля за субподрядчикам влечет неэффективность в использовании выделенных бюджетных средств и зачастую отсутствует возможность взыскания», — зачитал заключение прокурора председатель бюджетного комитета Галуст Ахоян.

Прокурор Приморского края Сергей Бессчасный в своем обращении попросил депутатов учесть эту информацию при принятии решения по вопросу о выделении дополнительных средств на достройку «Хаятта».

Стоит отметить, что буквально перед этим вопросом комитет рассмотрел и поддержал корректировки бюджета, предложенные администрацией Приморья.

Особой дискуссии на этом этапе не возникло. Основные вопросы от депутатов прозвучали, когда предметно подошли к обсуждению ситуации с гостиницей. А основных вопросов, собственно, было два: сколько еще нужно денег и когда завершится стройка.

По первому вопросу вице-губернатор Приморского края Эдуард Портнов не стал вдаваться в подробности. Он заявил, что сейчас будет действовать совершенно новая экономическая модель. В чем ее суть, вице-губернатор публично разглашать не стал, отметив, что за подробностями интересующиеся могут обратиться к нему в кабинет.

Также он заверил, что на данный момент схема контроля над исполнением работ в «Хаятте» значительно отличается от того, что было прежде: проверяют каждый кв метр. А вот раньше, как отметил Портнов, когда гостиницы строились к саммиту АТЭС (то есть до 2012 года), контроль был ненадлежащим. В общем, фраза из анекдота про три конверта «вали все на предшественника» очень отчетливо звучала между строк выступления заместителя главы региона. Так и первый проект, по его словам, в принципе не был согласован с оператором «Хаятт». «А сейчас мы навели во взаимоотношениях с “Хаятт” порядок», — подчеркнул Эдуард Портнов.

Тяжелое наследие коснулось не только самой стройки, но и финансовых обязательств генподрядчика. «Сейчас в НДП идет налоговая проверка, проводится выемка всех документов. Там дебиторская задолженность 3,9 млрд рублей», — обрисовал он масштабы проблем.

Все оставшиеся работы по гостинице разбили на два этапа. Стоимость первого — около 5 млрд рублей. Во второй этап войдут ремонтно-восстановительные работы, строительство парковки и благоустройство. Пакет документов по этому этапу будет готов к 30 июня. К этому периоду планируется подготовить проектно-сметную документацию по второму этапу работ. Что касается конечной стоимости достройки объекта, то она, соответственно, будет известна не ранее 10 июля.

Со сметной документацией пока не знаком и генеральный директор компании-подрядчика КФК Владимир Каспин. Его предприятие зашло на объект относительно недавно, после того, как в ситуацию с достройкой вмешался полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Каспин охарактеризовал ситуацию как невозвратную: законсервировать объект уже точно нельзя и его надо достраивать.

На данный момент строительство идет хорошими темпами, хотя были серьезные сбои с финансированием (средства поступили в декабре прошлого года, а потом только в апреле). А это, конечно, влияет на стройку. Главный строитель «Хаятта» дал высокую оценку самому проекту.

Депутаты охотно согласились на приглашение. Однако нераскрытым остался вопрос по 1,2 млрд рублей бюджетных средств, которые планируется выделить в качестве гарантии. Представитель прокурора Приморского края Елена Барабаш обратилась к генподрядчику за уточнениями, идет ли речь о кредите и каковы источники финансирования для погашения этого кредита.

Гендиректор ОАО «Наш дом Приморье» Вадим Кочубей решительно подтвердил, что компания планирует брать кредит.

— Мы ведем переговоры. Погасить кредит планируется в 2024 году за счет средств, полученных в результате эксплуатации гостиницы, — пояснил Вадим Кочубей.

— Как эксплуатации? Гостиницу же собирались продавать, — удивился председатель комитета Галуст Ахоян.

— Ну, если продадим — рассчитаемся сразу, не продадим — будем эксплуатировать и к 2024 году погасим, — ответил ему Кочубей.

Вице-спикер Заксобрания Сергей Кузьменко попросил уточнить, а во сколько же обойдется обслуживание этого кредита.

— Около 140 млн в год, — ответил гендиректор НДП.

— То есть еще 1 млрд? — подсчитал тут же зампред парламента. — А экономика позволяет? Долгосрочные перспективы пугают.

В диалог вмешался Эдуард Портнов. По его словам, даже если отель не будет продан, бюджет Приморского края будет получать от него гарантированный доход.

— Есть несгораемая сумма дохода. Это 2 млн долларов ежегодно. Получила гостиница доход или нет, Приморский край получает эту сумму в качестве безусловной оплаты, — сказал Портнов, сославшись на соглашение с оператором «Хаятт».

В зале заседаний тут же подсчитали, что 2 млн долларов — это 120 млн рублей, а на выплату только процентов каждый год нужно 140 млн.

— Это при условии, если не будет заселена гостиница, — отметил Портнов, но дать исчерпывающий ответ по доходности не успел. Председатель комитета уже настаивал на завершении обсуждения, которое затянулось почти на полтора часа.

Комитет принял к сведению результаты проверки прокуратуры и в своем решении среди прочего рекомендовал назначить вице-губернатора, который возьмет на себя ответственность именно за этот объект.

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